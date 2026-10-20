Sebuah laporan media mengungkap, pada hari Selasa ini, daftar para pemain dengan gaji tertinggi di dunia sepak bola, yang di dalamnya hanya terdapat satu bintang Arab.

Surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa Cristiano Ronaldo memperoleh lebih dari dua kali lipat penghasilan rival abadinya, Lionel Messi, setelah diumumkannya daftar pemain sepak bola dengan gaji tertinggi di dunia.

Laporan itu menunjukkan bahwa bintang Al Nassr tersebut mengantongi sekitar 488 ribu pound sterling per hari berdasarkan kontrak raksasanya dengan klub Arab Saudi itu, yang membuatnya memuncaki daftar pemain berpenghasilan tertinggi di dunia sepak bola.

Berbagai estimasi menunjukkan bahwa Ronaldo memperoleh sekitar 225 juta pound sterling (300 juta dolar) dalam satu musim, menurut daftar Forbes.

Angka besar itu terdiri dari sekitar 187 juta pound sterling (250 juta dolar) dari klub Al Nassr, dan sekitar 37 juta pound sterling (50 juta dolar) dari kesepakatan komersialnya.

Gaji fantastisnya itu lebih dari dua kali lipat gaji rivalnya, Messi, yang memperoleh sekitar 108 juta pound sterling (145 juta dolar) dalam satu musim.

Kontrak Messi dengan klub Inter Miami di Major League Soccer Amerika memberinya hampir 52 juta pound sterling per tahun (70 juta dolar), sementara dana sponsor memberinya tambahan 56 juta pound sterling (75 juta dolar) per tahun.

Ronaldo dan Messi - yang bersaing memperebutkan gelar pemain sepak bola terbaik di dunia selama lebih dari satu dekade - menyumbang hampir setengah dari total 706 juta pound sterling yang diraih oleh para pemain berpenghasilan tertinggi secara keseluruhan.

Mbappe di posisi ketiga

Di posisi ketiga ada bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, yang menghasilkan sekitar 75 juta pound sterling per tahun setelah mengakhiri kontraknya dengan perusahaan Nike yang bernilai 15 juta pound sterling (20 juta dolar) per tahun.

Erling Haaland, penyerang Manchester City, menempati posisi keempat dengan nilai 64 juta pound sterling (84 juta dolar) setelah memperoleh dana tambahan dari kemitraan dengan perusahaan-perusahaan lain.

Daftar lima besar ditutup oleh bintang Real Madrid, Vinicius Junior, yang menghasilkan sekitar 56 juta pound sterling (76 juta dolar) per tahun setelah menandatangani kontrak baru dengan klub senilai 25 juta pound sterling (33 juta dolar) untuk satu musim.

Kesepakatan raksasa baru Lamine Yamal dengan Barcelona tahun lalu juga ikut diperhitungkan dalam peringkat, di mana ia menempati posisi keenam.

Lamine memperoleh sekitar 41 juta pound sterling (55 juta dolar) per tahun setelah menyetujui kesepakatan senilai 33,5 juta pound sterling (45 juta dolar) untuk satu musim dengan raksasa Catalan itu.

Bergabung bersama Yamal adalah penyerang Al Nassr sekaligus mantan bintang Liverpool, Sadio Mane, yang memperoleh 40 juta pound sterling (54 juta dolar) dan kehadiran Bellingham yang memperoleh 34 juta pound sterling (45 juta dolar).

Harry Kane, kapten timnas Inggris sekaligus penyerang Bayern Munich, menempati posisi kesembilan, dan ini merupakan penampilan perdananya dalam daftar tersebut.

Kane menghasilkan sekitar 32 juta pound sterling per tahun berkat kontraknya yang bernilai 400 ribu pound sterling per pekan dengan klub Jerman itu serta kontrak-kontrak lain dengan berbagai perusahaan.

Salah satu-satunya wakil Arab

Legenda Liverpool, Mohamed Salah, menutup daftar sepuluh besar dengan gaji tahunan sebesar 30 juta pound sterling setelah menandatangani kontrak menggiurkan selama dua tahun dengan Trabzonspor senilai 363 ribu pound sterling per pekan.

Salah meninggalkan Stadion Anfield musim panas lalu, yang berarti Haaland menjadi satu-satunya wakil Premier League dalam daftar tersebut.

Meski demikian, bergabungnya Bellingham dan Kane memberikan Britania Raya dua pemain di antara sepuluh pemain terbaik untuk pertama kalinya sejak Wayne Rooney dan David Beckham pada tahun 2013.

Adapun sosok paling mencolok yang absen dari daftar ini adalah mantan bintang Real Madrid, Karim Benzema.

Penyerang hebat itu memperoleh 78 juta pound sterling (104 juta dolar) pada musim lalu sebelum mengakhiri kontraknya dengan Al Hilal, dan saat ini ia berstatus pemain bebas.