Klub Barcelona tampil dengan seluruh bobotnya untuk menegaskan sikapnya secara terbuka, beberapa hari sebelum acara Ballon d'Or yang dinanti-nantikan di London. Setelah dukungan dari Presiden Joan Laporta, Direktur Olahraga Deco, dan pelatih Hansi Flick, kini giliran Wakil Presiden bidang Olahraga Rafa Yuste untuk menegaskan dengan lantang bahwa Lamine Yamal adalah yang paling berhak atas Ballon d'Or tanpa perlu diperdebatkan.

Yuste menegaskan, dalam pembicaraannya di sela-sela jamuan makan siang bersama presiden dan para direktur klub Racing Santander, bahwa pencalonan Lamine Yamal bukanlah sekadar basa-basi, melainkan hak yang layak secara teknis maupun pribadi. Hal itu disampaikan menjelang acara yang akan digelar pada 26 Oktober mendatang di ibu kota Inggris, London.

Wakil Presiden Barcelona itu mengatakan dalam pernyataan tegas yang dikutip surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo": "Saya senang Lamine meminta Ballon d'Or; dia adalah pemain terbaik di dunia."

Ia menambahkan: "Bagi saya, dia bukan hanya pemain yang paling misterius di dunia sepak bola, tetapi juga menampilkan pertunjukan yang menakjubkan bagi semua orang. Dia menentukan, di samping gelar-gelar yang telah ia raih di usia ini. Dan saya mengatakan ini dengan sepenuh kejujuran."

Yuste kembali menambahkan sambil memuji kepribadian bintang mudanya: "Saya sangat senang bahwa dia menyatakan hal itu; ini berarti dia berkomitmen pada dirinya sendiri dan pada apa yang ia persembahkan kepada dunia. Saya ulangi, usianya baru 19 tahun, dan dia tahu bahwa dia berhak atasnya. Ini menunjukkan salah satu sisi kepribadiannya, sebuah sisi yang sangat menonjol jika melihat usianya."

Dengan pernyataan ini, kesepakatan di lingkungan Camp Nou menjadi lengkap, sebab semua orang, dari presiden hingga pelatih, sepakat bahwa Ballon d'Or seharusnya menjadi milik talenta Barcelona tersebut.

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Pesan sebelum laga melawan Racing

Terkait laga yang dinanti malam ini melawan Racing Santander pada Rabu malam ini, Yuste menyatakan optimismenya untuk melanjutkan rangkaian hasil gemilang tim Catalan tersebut.

Ia menutup dengan berkata: "Kita harus mengambil segala sesuatunya langkah demi langkah, dan hari ini kami akan berusaha melanjutkan kemenangan dengan segala kerendahan hati dan kerja keras yang diperlukan."