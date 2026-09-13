Rafa Yuste, wakil presiden klub Barcelona, mengungkapkan harapannya agar keadilan terwujud dan Lamine Yamal dianugerahi Ballon d'Or mendatang, seraya menegaskan bahwa ia menilai pemain muda tersebut benar-benar layak memenangkannya.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Rafa Yuste hadir bersama presiden Joan Laporta dalam jamuan makan siang yang mempertemukan manajemen Levante dan Barcelona, sebelum pertandingan kedua tim yang dijadwalkan berlangsung hari Minggu ini, di mana ia berbicara dengan jelas tentang harapannya terkait Ballon d'Or mendatang.

Yuste berkata: "Saya melihat Yamal dalam kondisi sangat baik, dan saya melihatnya benar-benar layak meraih Ballon d'Or. Ia adalah anak muda yang memberikan begitu banyak harapan dan kebahagiaan bagi anak-anak di seluruh dunia. Ia memiliki bakat luar biasa di usianya, dan itu sungguh menakjubkan. Saya belum pernah melihat pemain seperti dirinya selama bertahun-tahun."

Yuste menambahkan: "Oleh karena itu, saya berharap keadilan terwujud dan mereka menganugerahkannya Ballon d'Or yang layak ia terima. Hanya karena ia memberikan begitu banyak kebahagiaan bagi banyak anak laki-laki dan perempuan di seluruh dunia, serta bagi kami yang mencintai sepak bola."



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