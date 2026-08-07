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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Wakil Presiden Al Nassr: Kesulitan Akan Segera Teratasi, dan Bersama-sama Kita Akan Menang

Al Nassr FC
Saudi Pro League
Arab Saudi

Apakah Sang Juara Dunia Bangkit dari Krisisnya?

Khalid Al-Malik, wakil presiden klub Al-Nassr, menyampaikan pesan kepada para suporter tim untuk menenangkan mereka menjelang dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027, di tengah krisis berat yang tengah dialami klub.

Al-Nassr gagal mendatangkan pemain mana pun selama periode transfer musim panas saat ini, meski telah mencapai kesepakatan dengan gelandang Real Mallorca asal Portugal, Samu Costa, di tengah pembatasan finansial yang dikenakan pada klub Saudi tersebut.

Al-Malik menulis melalui akun pribadinya di situs "X": "Suporter kami tercinta, kesulitan-kesulitan akan segera terselesaikan dengan izin Allah".

Ia melanjutkan: "Namun betapa pun banyaknya tekanan dan pembicaraan, fokus kami tetap berada di tempat yang tepat. Klub kalian sedang bersiap menghadapi pertandingan resmi pertama dalam waktu kurang dari sepekan, dan inilah yang layak mendapatkan seluruh energi dan perhatian kami".

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Saudi Pro League
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Al Nassr FC
ALN
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Al Fateh FC
ALF

Al-Nassr akan memulai perjalanannya di Liga Roshn pada Sabtu, 15 Agustus mendatang, saat menghadapi Al-Fateh pada pekan pertama kompetisi.

Al-Malik menutup: "Kami mengajak kalian semua untuk berdiri di belakang tim dengan kehadiran, dukungan, dan bantuan, seperti yang selalu kalian tunjukkan kepada kami dalam suka dan duka. Bersama kita melangkah, dan bersama kita menang dengan izin Allah".

Al-Nassr berupaya mempertahankan gelar Liga Saudi yang mereka raih musim lalu setelah puasa gelar selama 7 tahun, sekaligus menjuarai Liga Champions Asia Elite untuk kali pertama dalam sejarahnya.

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