Wakil Ketua “Banding” CAF: Saya menentang penobatan Maroko.. dan ini prediksi saya untuk putusan “CAS”

Wakil Ketua Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), Faustinno Varela Monteiro, memecah keheningannya dan mengumumkan penolakannya terhadap keputusan kontroversial yang dikeluarkan komite tersebut, yaitu memindahkan gelar Piala Afrika 2025 dari Senegal ke Maroko.

Meski tim nasional Senegal meraih kemenangan di lapangan dengan skor 1-0 pada laga final yang digelar 18 Januari lalu di Rabat, Komite Banding pada 17 Maret lalu mengeluarkan keputusan yang menyatakan Maroko menang 3-0.

Keputusan Komite Banding itu muncul setelah Federasi Sepak Bola Maroko mengajukan banding atas kemenangan Senegal, karena para pemain Lions of Teranga sempat sementara waktu meninggalkan lapangan, dengan merujuk pada Pasal 82 dan 84 regulasi turnamen.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), dan menantikan putusan final dalam beberapa bulan ke depan.

Baca juga:

Sebuah laporan baru dalam kasus ini mengungkap bahwa Wakil Ketua Komite Banding memberikan suara menentang pemindahan gelar.

Menurut yang disebutkan oleh platform Sport News Africa, dokumen yang menjelaskan dasar pertimbangan putusan menunjukkan bahwa pejabat asal Tanjung Verde itu merupakan satu-satunya suara yang menentang, berbanding 3 suara yang mendukung pembatalan kemenangan Senegal di lapangan.

Faustinno Monteiro menegaskan, dalam pernyataannya kepada surat kabar Senegal “L’Observateur”, “Saya menentang keputusan mencabut gelar dari Senegal dan menobatkan Maroko.”

Monteiro menilai bahwa bahkan jika ada potensi pelanggaran terhadap regulasi CAF, khususnya Pasal 82 dan 84, hal itu tidak menghalangi pertandingan untuk dilanjutkan hingga selesai; karena itu, kemenangan Senegal harus tetap berlaku dan tidak dapat diubah.

Ia menambahkan, “Fakta-fakta yang tercantum dalam laporan para ofisial pertandingan dianggap benar dan akurat sampai terbukti sebaliknya. Jika ada pertentangan, laporan wasit tetap menjadi rujukan tertinggi di dalam lapangan.”

Montero tidak berhenti sampai di situ, melainkan menyatakan bahwa kemungkinan Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) turun tangan untuk menilai ulang fakta-fakta pertandingan tampak sangat kecil, yang bisa berarti keluarnya keputusan yang menguntungkan Senegal.

Ia menjelaskan: "CAS tidak akan meninjau kembali keputusan yang diambil di dalam lapangan, kecuali terdapat bukti adanya tindakan sewenang-wenang atau itikad buruk, meskipun keputusan itu tampak keliru ketika ditinjau kemudian."

Baca juga:

