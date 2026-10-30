Komite Wasit La Liga Spanyol telah mengungkap identitas wasit yang akan memimpin laga besar yang dinantikan esok hari antara Barcelona dan Deportivo Alaves di Stadion Camp Nou, sebuah keputusan yang menyimpan banyak kenangan kontroversial bagi para pendukung Catalan.

Komite menugaskan Adrian Cordero Vega untuk menjadi wasit pertandingan Sabtu, dalam penampilan keempatnya di La Liga musim ini, dan yang pertama kalinya ia memimpin pertandingan yang salah satu pihaknya adalah Barcelona dan Alaves bersama-sama, sementara wasit asal Madrid Valentin Pizarro Gomez akan menjalankan tugas memimpin ruang teknologi asisten wasit video (VAR).

Kenangan Montjuic yang menyakitkan

Cordero Vega memiliki catatan khusus dengan Barcelona, di mana ia hanya memimpin tim Catalan itu dalam 8 pertandingan di La Liga Spanyol, yang selama itu Barcelona meraih 6 kemenangan dan menerima dua kekalahan, menurut "Mundo Deportivo".

Namun salah satu dari dua kekalahan itu masih membekas di benak para pendukung Blaugrana, dan kembali ke tanggal 30 November 2024, ketika Barcelona secara mengejutkan kalah dari Las Palmas dengan skor 1-2 di Stadion Olimpiade Montjuic, dalam sebuah pertandingan yang diwarnai kontroversi wasit yang luas setelah wasit mengabaikan dua penalti yang jelas untuk Barcelona, satu adalah pelanggaran terhadap bek muda Pau Cubarsi, dan satunya lagi terhadap penyerang Pau Victor, insiden yang dianggap paling kontroversial dalam perjalanannya bersama Barcelona.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Ironisnya, pertandingan pertama yang dipimpin Cordero Vega untuk Barcelona di La Liga juga melawan Alaves, tepatnya di Stadion Mendizorroza markas tim Basque itu, dan berakhir dengan kemenangan Barcelona dua gol tanpa balas.

Sedangkan pertandingan terakhir yang ia pimpin untuk Barcelona adalah pada pekan terakhir musim lalu, ketika tim kalah 3-1 dari Valencia di Stadion Mestalla.

Bagaimana dengan Alaves?

Di sisi lain, Cordero Vega dianggap sebagai sosok yang sangat akrab bagi tim Alaves, di mana ia memimpin mereka dalam 20 pertandingan di La Liga, yang selama itu tim Basque tersebut meraih 8 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 9 kekalahan.

Pertandingan terakhir yang mempertemukannya dengan Alaves adalah pada pekan ke-25 musim lalu di bulan Februari, ketika Alaves bermain imbang 2-2 dengan Girona di Stadion Mendizorroza.