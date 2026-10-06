Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, selaku juru taktik timnas Arab Saudi, memutuskan untuk mengurung lawannya, timnas Uni Emirat Arab, pada laga final Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi akan menghadapi timnas Uni Emirat Arab, pada hari Selasa ini, di Stadion Al-Inmaa, Jeddah, dalam laga final edisi ke-27 turnamen Teluk tersebut.

Donis mengumumkan susunan pemain resmi, yang menampilkan penggunaan 3 pemain di lini tengah untuk pertama kalinya pada edisi turnamen Teluk kali ini, yakni Abdullah Al-Khaibari, Mohamed Kanno, dan Nasser Al-Dawsari.

Pelatih asal Yunani itu selalu mengandalkan Mohamed Kanno dan satu pemain lain di sampingnya di lini tengah, selama empat laga terakhir di turnamen Teluk, dengan menempatkan Saleh Abu Al-Shamat sebagai pengatur serangan.

Kali ini Donis memutuskan untuk menggeser Saleh Abu Al-Shamat bermain di posisi sayap kanan secara murni, di depan saudaranya, bek kanan Mohamed Abu Al-Shamat, dengan mengandalkan Hammam Al-Hammami sebagai sayap kiri, dan Firas Al-Buraikan sebagai penyerang murni.

Selain itu, pelatih asal Yunani itu mengembalikan pemainnya, Hassan Tambakti, ke susunan utama, di samping Abdulelah Al-Amri, setelah ia duduk sebagai cadangan selama kemenangan atas Qatar lewat adu penalti di babak semifinal.

Berikut susunan pemain timnas Arab Saudi:

Penjaga gawang: Mohamed Al-Owais

Lini pertahanan: Mohamed Abu Al-Shamat - Hassan Tambakti - Abdulelah Al-Amri - Mutaeb Al-Harbi

Lini tengah: Abdullah Al-Khaibari - Mohamed Kanno - Nasser Al-Dawsari

Lini serang: Saleh Abu Al-Shamat - Firas Al-Buraikan - Hammam Al-Hammami

Di sisi lain, pelatih asal Kroasia, Zlatko Dalic, selaku juru taktik timnas Uni Emirat Arab, mengumumkan susunan pemain resmi yang akan menjalani laga melawan Arab Saudi.

Berikut susunan pemain timnas Uni Emirat Arab:

Penjaga gawang: Khalid Essa

Lini pertahanan: Ruben Felipe - Lucas Pimenta - Alaa Eldin Zuhair - Marcus Meloni

Lini tengah: Mamadou Coulibaly - Essam Fayez - Bruno Oliveira

Lini serang: Nicolas Gimenez - Guilherme da Silva - Ousmane Camara