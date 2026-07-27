Wajah baru sang pelatih: Mourinho tinggalkan penyakit era pertamanya di Real Madrid

Jose Mourinho kembali ke Real Madrid dengan misi mendesak untuk mengembalikan tim ke jalur yang benar setelah dua tahun yang sangat sulit.

Dua tahun itu dimulai pada musim terakhir era emas Ancelotti, dengan satu musim lain yang penuh gejolak dan sangat memengaruhi posisi manajer, sehingga kepercayaan terhadap Xabi Alonso pun cepat memudar, dan Arbeloa gagal mengubah keadaan.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa secara singkat, Real Madrid berpaling kepada wajah yang familier untuk membenahi keadaan dan mengembalikan otoritas staf teknis, yang menurut klaim manajemen klub sangat dirugikan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah empat belas musim, pelatih luar biasa itu kembali, tetapi dengan versi yang sedikit berbeda.

Mourinho lama sudah mulai menegakkan otoritasnya: tuntutan tinggi, perhatian cermat terhadap detail, dan kerja keras tanpa lelah. Meski waktu telah berlalu, pelatih asal Portugal itu tidak banyak berubah, menurut orang-orang yang telah lama bekerja dengannya, dalam hal pendekatannya terhadap permainan.

Tujuannya adalah menanamkan etos kerja yang mungkin telah hilang dalam beberapa tahun terakhir, dan menyatukan kembali tim. Pada periode pertamanya, kata kuncinya adalah "memaksakan" gayanya, hal yang juga menimbulkan gesekan dengan sebagian besar figur menonjol pada era itu, tetapi mereka yang mengenalnya dengan baik meyakini bahwa kini ia berupaya mencapai lebih banyak keselarasan.

"Saya ingin menciptakan budaya kerja, tanggung jawab, dan ambisi, serta sesuatu yang saya kenal dengan baik, yaitu tanggung jawab dan kehormatan bekerja untuk Real Madrid. Saya sangat menyukai konsep ini. Ini bukan soal bekerja di Real Madrid, melainkan bekerja demi Real Madrid. Dan dengan semangat yang digerakkan oleh misi ini, saya berada di sini," demikian komentarnya saat tiba di kanal resmi klub.

Para pemain yang saat ini berada di Valdebebas telah merasakan langsung jadwal latihan intensif Mourinho. Pada pekan pertama latihan, terdapat tiga hari dengan dua sesi latihan. Sesi pertama dimulai pukul sepuluh pagi, tetapi dua jam sebelumnya, para pemain mulai berdatangan dengan mobil mereka ke Valdebebas.

Pada musim lalu, sebagai contoh, lebih dari satu pemain tertangkap mengemudi dengan kecepatan berlebih demi tiba di kompleks tersebut.

Mourinho menyeimbangkan antara latihan fisik dan taktik, tetapi seperti biasa, prioritas diberikan kepada latihan yang mengandalkan bola. Sesi-sesi latihannya tidak terlalu panjang, tetapi selalu sangat intens. Meski demikian, kerja sang pelatih memengaruhi banyak aspek klub di luar lapangan, dan ia bersama dewan direksi sudah membahas berbagai perubahan bahkan sebelum kakinya menginjak tanah Valdebebas.

Perkembangan Mourinho di Level Personal

Jose Mourinho menanti seluruh pemainnya mencapai kesiapan penuh, tetapi untuk saat ini ia sangat mengandalkan akademi muda untuk melengkapi sesi-sesi latihan, dan mengamati situasi dengan saksama karena ia berkomitmen mengembangkan para pemain yang menurutnya mampu berkontribusi sepanjang musim.

Dan sebagaimana Mourinho yang tiba di Real Madrid pada tahun 2010 dikelilingi oleh para bintang, para pemain baru dan pemain yang lebih berpengalaman harus membuktikan kelayakannya melalui kerja keras.

Mourinho tidak melepaskan gairah ini; selama masanya di Benfica, ia kerap tidur di dekat lapangan latihan, terutama jika keluarganya tidak berada di Lisbon.

Mourinho tidak segan menghadapi pertempuran apa pun selama masanya di Real Madrid: wasit, Barcelona, para jurnalis... Namun demikian, sebagian orang yang berbincang dengan Mourinho sejak kedatangannya ke Madrid menilai bahwa pelatih asal Portugal itu tidak lagi seagresif dulu dalam menghadapi dunia luar seperti selama tiga tahun yang ia habiskan di klub.

Oleh karena itu, terlibat dalam konflik dengan wasit mungkin tidak lagi identik dengan Mourinho, atau menonjol seperti sebelumnya di segala lini. Sang pelatih memulai babak baru, dan semua orang merasa bahwa ia ingin memulai dari nol, dengan tujuan menyatukan semua orang dan mengarahkan mereka menuju satu tujuan.

Mourinho sendiri berbicara tentang transformasi personalnya hanya satu tahun lalu dalam sebuah wawancara dengan UEFA. Ia berkata: "Dulu, saya lebih memikirkan diri sendiri, saya lebih egois, tetapi kini saya telah berubah sedemikian rupa hingga saya merasa lebih altruistis."

Ia melanjutkan: "Saya merasa berada di dunia sepak bola untuk membantu orang lain lebih daripada membantu diri sendiri. Saya di sini untuk membantu para pemain tim saya lebih daripada memikirkan apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Saya lebih memikirkan klub, saya lebih memikirkan kegembiraan para suporter, ketimbang memikirkan diri saya sendiri."