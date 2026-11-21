Bagikan Ikuti GOAL di Google

Barcelona menggelar latihan pada Sabtu (hari ini) sebagai persiapan menghadapi Villarreal pada Minggu (besok) dalam lanjutan pekan ke-13 La Liga Spanyol.

Iklan

Menurut laporan harian Mundo Deportivo, sesi latihan yang dipimpin pelatih Hansi Flick diwarnai kehadiran dua wajah baru yang belum pernah ikut berlatih sejauh ini karena usia mereka yang masih belia. Keduanya pun mencuri perhatian selama latihan.

Mereka adalah bek tengah Mika Baza dan winger Noah Garcia. Keduanya sama-sama berusia 16 tahun dan bermain untuk tim junior kedua.

Keikutsertaan Mika Baza dan Noah Garcia terjadi karena tim tidak dapat memanggil pemain dari tim junior utama, yang menjalani pertandingan pada siang hari ini, serta dari Barcelona Atlètic, yang menghadapi Espanyol B pada malam ini. Barcelona Atlètic juga sedang terdampak absennya sejumlah pemain jelang derbi yang dinanti-nanti dalam ajang Grup 2 divisi kedua Spanyol.

Sementara itu, terkait para pemain tim utama, Andreas Christensen dipastikan absen karena cedera. Ia tidak mengikuti latihan bersama tim lantaran mengalami nyeri otot yang sebelumnya membuat keikutsertaannya diragukan.

Iklan Iklan

Flick memastikan Andreas Christensen absen dalam laga melawan Villarreal. Ia juga menjelaskan bahwa sang pemain tidak akan ikut dalam perjalanan tim untuk menghadapi Sabah di Azerbaijan pada Rabu mendatang.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 08.00 VIL Tonton

Setelah sempat kembali bermain saat melawan Atletico Madrid, Christensen kembali masuk daftar pemain absen yang juga berisi Rodri, Roony Bardghji, dan Xavi Espart.

Di sisi lain, Pau Cubarsi, Jules Kounde, Frenkie de Jong, dan Dani Olmo mengikuti latihan secara normal dan semuanya siap tampil melawan Villarreal. Meski begitu, Flick menjelaskan bahwa Cubarsi kemungkinan akan duduk di bangku cadangan sebagai langkah antisipasi.

Iklan

Selain itu, Max Bonfil, kiper cadangan Barcelona Atlètic, juga ikut berlatih.

Sejak beberapa pekan terakhir, Flick memang selalu bekerja dengan empat kiper dalam sesi latihan jelang pertandingan.