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Hansi FlickGetty Images

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Wajah baru dinanti dalam susunan pemain inti Barcelona melawan Valencia

Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
LaLiga
H. Flick
Spanyol
Jerman

Pelatih asal Jerman itu menghadapi Valencia dengan mata tertuju pada awal kiprah di Eropa

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, kemungkinan akan melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemainnya hari Minggu ini menghadapi Valencia, di Stadion Mestalla dalam ajang La Liga, dengan mempertimbangkan laga melawan Feyenoord dari Belanda yang dijadwalkan Rabu mendatang, pada laga pembuka kompetisi Liga Champions Eropa.

Menurut surat kabar "AS" asal Spanyol, secara luas diperkirakan bahwa Rodri akan menjalani laga pertamanya sebagai starter bersama Barca di La Liga, sejak kedatangannya dari Manchester City pada bursa transfer musim panas lalu.

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Keikutsertaan Rodri tampaknya nyaris pasti, dengan perkiraan bahwa ia akan bermain di samping Pedri di lini tengah, sementara juga ditunggu kembalinya Fermin Lopez ke susunan pemain utama, menggantikan Dani Olmo.

Kondisi fisik Lamine Yamal tetap menjadi tanda tanya terbesar, setelah ia absen dari sesi latihan bersama, Sabtu kemarin, akibat benturan yang dialaminya. Flick akan memantau perkembangan kondisinya sebelum mengambil keputusan akhir mengenai keikutsertaannya.

Jika ia diputuskan untuk diistirahatkan, winger asal Jerman Karim Adeyemi akan menjadi penggantinya.

Sementara itu, keikutsertaan Raphinha di lini serang tampaknya sudah pasti, dan ia juga akan mengenakan ban kapten secara resmi untuk pertama kalinya, setelah hasil pemungutan suara dipastikan pada hari Jumat. Anthony Gordon akan bermain di sisi kiri, setelah menampilkan awal yang sangat kuat.

Diperkirakan juga akan dilakukan perubahan pada lini pertahanan, dengan keikutsertaan Gerard Martin di posisi bek tengah kiri, dan kembalinya Eric Garcia ke susunan pemain utama di sisi kanan.

Garcia akan absen pada laga pembuka Barcelona di Liga Champions, karena akumulasi kartu.

Pada saat yang sama, Xavi Espart kemungkinan akan menjalani laga keempatnya secara beruntun dalam susunan pemain utama, sebuah pencapaian yang hanya dibaginya dengan kiper Joan Garcia.

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