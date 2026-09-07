Wajah baru di Camp Nou: siapa wasit laga pembuka Barcelona di Eropa?

Dalam langkah mengejutkan dari otoritas sepakbola Eropa, Stadion Spotify Camp Nou akan menjadi panggung debut Eropa bagi seorang wasit Jerman, pada malam kembalinya Barcelona ke Liga Champions.

UEFA secara resmi mengumumkan pada hari Senin ini penunjukan wasit Jerman Sven Jablonski, yang berusia 36 tahun, untuk memimpin laga pembuka Barcelona di Liga Champions melawan wakil Belanda Feyenoord, yang dijadwalkan berlangsung Rabu malam mendatang tepat pukul 18.45 waktu Eropa Tengah di Stadion Camp Nou.

Penunjukan ini membawa makna khusus, sebab ini akan menjadi kali pertama dalam kariernya Jablonski memimpin pertandingan klub Barcelona di kompetisi Eropa, dan yang pertama baginya secara keseluruhan di markas Blaugrana.

Ini juga akan menjadi laga Eropa perdananya musim ini, dalam momen penting bagi wasit muda yang tengah melangkah besar dalam kariernya di level benua. Dalam tugas ini ia akan dibantu wasit veteran Jerman Bastian Dankert yang akan mengemban tanggung jawab teknologi video asisten wasit (VAR).

Meski minim pengalaman dengan klub-klub Spanyol, Jablonski tidak sepenuhnya asing dengan sepakbola Spanyol, di mana ia sebelumnya hanya pernah memimpin satu pertandingan untuk tim Spanyol, yaitu musim lalu ketika Villarreal kalah 1-0 dari Pafos. Ia juga pernah memimpin pertandingan timnas Spanyol U-19, di samping satu laga Real Madrid di UEFA Youth League.

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Di sisi lain, pertandingan Rabu ini akan menjadi kali pertama wasit Jerman tersebut memimpin laga klub Feyenoord di Eropa, meskipun ia memiliki pengalaman sebelumnya memimpin pertandingan untuk klub-klub Belanda lainnya, di mana ia sebelumnya pernah memimpin pertandingan AZ Alkmaar dan Ajax Amsterdam. Hal ini membuatnya memahami gaya sepakbola Belanda menjelang laga Camp Nou yang dinantikan, yang dipimpin oleh Hansi Flick.