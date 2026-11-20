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Serge Gnabry, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Luis Diaz: daftar pemain cedera FC Bayern München di lini serang cukup panjang. Karena itu, wajah baru duduk di bangku cadangan saat menghadapi 1. FC Köln: Noah Codjo-Evora.

Ini pertama kalinya penyerang berusia 19 tahun itu masuk skuad tim utama untuk pertandingan resmi. Biasanya, pemain bertinggi 1,94 meter tersebut mencetak gol untuk tim amatir Bayern yang dilatih oleh legenda bek Dante.

Di Regionalliga, Codjo-Evora mencatatkan empat gol dan satu assist dalam 14 pertandingan. Ia juga menyumbang satu gol dalam empat laga Youth League bersama tim Bayern.

Setelah memperpanjang kontraknya hingga 2030 dua pekan lalu, ia kini mendapat ganjaran berupa pemanggilan pertamanya ke skuad pertandingan Bundesliga.

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Apa kata FC Bayern tentang Noah Codjo-Evora?

"Noah harus menghadapi nasib buruk akibat cedera selama dua tahun pertamanya bersama kami. Namun, berkat penampilannya yang konsisten, ia kini menjadi pemain penting di tim amatir dan tim Youth League kami," puji kepala departemen pembinaan pemain muda Michael Wiesinger saat penandatanganan kontrak tersebut.

Pertandingan berikutnya LIL Champions League 15.00 FCB

"Kami yakin potensi perkembangannya masih jauh dari batas maksimal. Karena itu, kami sangat senang ia akan melanjutkan langkahnya di sepakbola senior bersama kami."

Codjo-Evora, yang memiliki kewarganegaraan Portugal selain Prancis, bergabung dengan klub asal kota di tepi Sungai Isar itu dari FC Annecy pada musim panas 2024. Namun, akibat cedera, ia hanya tampil 31 kali dalam dua tahun pertamanya di München.