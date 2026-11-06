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Perjalanan menuju Wembley resmi tampil lebih semarak setelah Mitre memperkenalkan bola pertandingan untuk Piala FA musim 2026/27. Memadukan warisan selama puluhan tahun dengan teknologi mutakhir yang mengatur pergerakan bola di udara, desain baru ini bertujuan menangkap semangat khas kompetisi piala domestik paling terkenal di dunia.

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Desain baru untuk kompetisi bersejarah

Produsen asal Inggris, Mitre, telah memperkenalkan bola pertandingan Ultimax Pro yang akan digunakan di turnamen Piala FA putra dan putri musim 2026-27. Edisi putra tampil dengan kombinasi warna putih, merah, dan hitam yang mencolok, dihiasi motif pita perak yang melambangkan perjalanan menuju Wembley. Sementara itu, bola Piala FA putri memadukan warna hijau limau, ungu, dan hitam yang cerah, lengkap dengan motif chevron metalik yang terinspirasi dari trofi kompetisi tersebut.

Bersamaan dengan peluncuran bola baru itu, Mitre memperkenalkan seri konten baru tentang sepakbola akar rumput bertajuk 'What Do You Call It?'. Kampanye ini berpusat pada permainan klasik di lapangan bermain yang kerap disebut Wembley atau Doubles, serta memberi para pemain sehari-hari kesempatan memenangkan pengalaman VIP di final Piala FA masing-masing.

Merayakan hubungan dengan sepakbola akar rumput

Kepala merek Mitre, Alex Roberts, menjelaskan bahwa desain baru tersebut dibuat untuk menghormati kekayaan sejarah kompetisi domestik itu. Ia menekankan keinginan Mitre untuk menghasilkan bola yang mencerminkan kisah-kisah unik dari berbagai tingkatan sepakbola Inggris.

"Emirates FA Cup adalah kompetisi yang sangat istimewa bagi seluruh tingkatan sepakbola, dan kami ingin menciptakan Bola Pertandingan Resmi yang merayakan kisah-kisah luar biasa yang lahir dari kompetisi ini," kata Roberts. "Kami bangga memperkenalkan bola 2026-27, yang memadukan desain mencolok dengan teknologi performa tingkat elite dengan cara yang hanya bisa dilakukan Mitre."

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Mengenai turnamen akar rumput yang baru, ia menambahkan: "Kami juga ingin merayakan hubungan unik kompetisi ini dengan setiap tingkatan permainan. Entah Anda menyebutnya FA Cup Doubles, Wembley, Knockouts, atau nama lain sama sekali, permainan itu mencerminkan semua yang diperjuangkan kompetisi ini: siapa pun bisa mendapat kesempatan untuk bersinar."

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Dirancang untuk sepakbola modern

Selain tampilannya yang mencolok, Ultimax Pro baru ini membawa peningkatan teknis yang signifikan ke lapangan. Mitre menggunakan konstruksi enam panel yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang dan daya tahannya.

Bola tersebut memiliki bantalan busa 20 persen lebih banyak untuk meningkatkan kontrol, sementara penyesuaian aerodinamis mengurangi hambatan udara saat bola melayang sebesar 10 persen. Selain itu, sambungan panel yang direkatkan dengan panas memastikan penyerapan air tetap minimal, sehingga performa bola konsisten terlepas dari cuaca Inggris yang terkenal tak menentu.

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Jalan menuju grand final

Dalam seri 'What Do You Call It?', tim yang terdiri dari dua orang akan bersaing di babak kualifikasi regional yang dipandu oleh Tom Garratt dan Olivia Buzaglo. Para peserta harus mencari cara untuk mencetak gol melewati figur internet ScouseGK yang menjaga gawang, dengan Behind the Whistle memimpin pertandingan, demi mengamankan tempat di grand final.

Bagi klub profesional dan semi-profesional, bola baru ini akan segera menjadi pemandangan yang akrab di lapangan latihan saat mereka bersiap menjalani Piala FA musim 2026-27. Karena babak kualifikasi paling awal biasanya dimulai pada akhir musim panas, klub-klub non-liga yang berambisi melaju akan menjadi yang pertama menguji Ultimax Pro baru ini dalam pertandingan kompetitif.