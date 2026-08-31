Klub Liverpool secara resmi mengumumkan kesepakatan dengan penyerang asal Prancis, Bradley Barcola, yang datang dari Paris Saint-Germain, dalam sebuah transfer besar yang memperkuat lini serang tim dan memberikan pelatih Andoni Iraola salah satu talenta ofensif paling menonjol dalam sepak bola Eropa.

Menurut sumber-sumber jaringan "ESPN", nilai jaminan dari kesepakatan ini mencapai 106 juta pound sterling, dengan potensi meningkat hingga 123 juta apabila bonus-bonus yang terkait dengan performa pemain tercapai, sementara Barcola menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama Liverpool.

Barcola, yang berusia 23 tahun, menjadi transfer termahal kedua dalam sejarah Liverpool, di belakang penyerang Alexander Isak, yang bergabung dengan klub musim panas lalu dari Newcastle United dengan nilai 125 juta pound sterling.

Barcola telah menjadi target utama Liverpool sejak lama, dan sang pemain pun berpegang teguh pada keinginannya untuk pindah ke Anfield, menolak untuk mempertimbangkan opsi-opsi lain selama musim panas, seiring keinginannya untuk meninggalkan Paris Saint-Germain demi mencari peluang bermain yang lebih besar.

Barcola: Mencari ruang yang lebih besar

Kendati perannya menonjol dalam kesuksesan Paris Saint-Germain selama beberapa tahun terakhir, persaingan ketat di dalam lini serang mendorong Barcola untuk memikirkan kepergian, setelah mendapatkan tempat sebagai starter secara reguler menjadi kian sulit.

Winger asal Prancis itu tampil dalam 49 pertandingan sepanjang musim lalu, mencetak 13 gol dan menyumbang 7 assist, serta menjalani 8 pertandingan bersama timnas Prancis di Piala Dunia, di mana ia mencetak 3 gol.

Selama masa baktinya bersama Paris Saint-Germain, Barcola meraih gelar Liga Prancis dan Liga Champions Eropa dua kali berturut-turut, sebelum akhirnya memutuskan untuk menjalani pengalaman baru di Liga Primer Inggris.

Impian saya adalah menjuarai Liga Inggris

Barcola akan mengenakan kostum bernomor 29 bersama Liverpool, dan ia mengungkapkan kegembiraan besarnya atas rampungnya kepindahannya ke klub Inggris tersebut.

Ia mengatakan kepada situs resmi Liverpool: "Merupakan sebuah kehormatan besar bisa bermain untuk Liverpool. Saya sangat bahagia."

Ia menambahkan: "Prosesnya memakan waktu yang lama, tetapi saya sangat bahagia hari ini karena saya bermain untuk Liverpool, dan yang saya inginkan hanyalah berada di atas lapangan dan tampil dalam pertandingan-pertandingan."

Ia melanjutkan: "Saya berharap dapat meraih pencapaian besar, yang pertama adalah menjuarai Liga Primer Inggris, karena itu merupakan salah satu impian terbesar dalam hidup saya."

Ia menutup: "Saya berambisi untuk mewujudkan hal itu dan bertahan di tim ini dalam jangka panjang, dan karena alasan itulah saya menandatangani kontrak jangka panjang, serta berharap saya mampu mewujudkannya."

Barcola menjadi rekrutan permanen ketiga Liverpool sepanjang musim panas, setelah Victor Muñoz dan Jeremie Frimpong, sementara Ronald Araujo bergabung dengan tim dengan status pinjaman selama satu musim dari Barcelona.

Di sisi lain, Liverpool tidak diperkirakan akan melakukan transfer baru untuk tim utama sebelum bursa transfer ditutup, kecuali jika terjadi kepergian mendadak, di tengah minat Manchester City untuk merekrut Cody Gakpo, yang mengisi posisi winger kiri, posisi favorit Barcola.