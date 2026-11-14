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Timnas Maroko menampilkan performa ofensif yang mencolok saat menghadapi Niger. Ini bukan sekadar kemenangan telak dengan skor lima gol tanpa balas, melainkan membawa pesan taktis yang jelas tentang identitas Maroko di bawah kepemimpinan Mohamed Ouahbi, yang tampak ingin mengukuhkan gaya bermain berbasis pressing tinggi, kecepatan merebut kembali bola, dan serangan intensif, dalam upaya menegaskan karakter timnas sejak menit-menit awal serta mengacaukan lawan sebelum mereka sempat menata barisan.

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Pelatih tim nasional Maroko tidak menyembunyikan kepuasannya atas penampilan yang ditunjukkan para pemainnya dalam laga yang digelar Jumat malam di Kompleks Olahraga Mohammed V, Casablanca, dalam rangka matchday ketiga kualifikasi Piala Afrika 2027, seraya menegaskan bahwa para penggawa nasional berhasil menerapkan banyak instruksi yang diupayakan staf teknis untuk ditanamkan selama latihan, khususnya menyangkut pressing yang berkesinambungan, intensitas serangan, dan kehadiran di dalam kotak penalti.

Wahbi menjelaskan, usai pertandingan, bahwa tujuan utamanya adalah tampil kuat sejak awal dan memaksakan tempo cepat sejak peluit dibunyikan, untuk menghindari memberi tim nasional Niger kesempatan menarik napas atau menata lini pertahanannya, terlebih karena lawan cenderung bermain mundur dan mengandalkan soliditas pertahanan.

Pelatih itu mengatakan dalam pernyataan yang dikutip situs "Hespress" Maroko: "Kami ingin memulai dengan intensitas tinggi, dan bersikap agresif dalam melakukan pressing, dengan kehadiran yang konstan dalam pressing balik serta memanfaatkan setiap serangan."

Ia menambahkan bahwa staf teknis selama persiapan berfokus mengembangkan aspek-aspek ini, serta berupaya menambah jumlah pemain yang berada di area serang, di samping meningkatkan kecepatan transisi dari fase bertahan ke menyerang, hal yang tercermin dengan jelas pada penampilan tim di awal laga.

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Tim nasional Maroko tidak ingin terlibat dalam pertandingan bertempo lambat yang memungkinkan Niger memaksakan gayanya, sehingga instruksi datang dengan jelas mengenai perlunya inisiatif menyerang dan meningkatkan kecepatan permainan, dengan menekan pembawa bola segera setelah kehilangannya, dengan tujuan merebut kembali penguasaan bola secepat mungkin.

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Gol yang Dianulir Mengacaukan Perhitungan

Para penggawa Maroko dengan cepat menerjemahkan instruksi ini menjadi keunggulan di lapangan, setelah Yasser Zabiri membuka keunggulan pada menit keempat, memanfaatkan umpan dari Brahim Diaz, sebelum Achraf Hakimi memperbesar keunggulan dengan mencetak gol kedua pada menit ke-27, memberi tuan rumah keunggulan dini.

Namun pertandingan mengalami titik balik setelah wasit menganulir gol ketiga tim nasional Maroko, yang sejatinya bakal memperlebar selisih menjadi tiga gol, sebuah keputusan yang memicu keheranan Wahbi, yang menilai bahwa momen ini relatif memengaruhi tempo laga dan memberi lawan kesempatan untuk kembali ke dalam permainan.

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Pelatih Maroko itu mengakui bahwa para pemainnya turut memikul sebagian tanggung jawab atas menurunnya kendali selama periode tersebut, setelah mereka melakukan beberapa kesalahan yang memungkinkan tim nasional Niger memperkecil selisih, melalui Mohamed Abdul Rahman pada menit ke-41.

Akan tetapi, reaksi Maroko datang dengan cepat, karena Achraf Hakimi berhasil mencetak gol pribadinya yang kedua dan gol ketiga bagi timnas negaranya pada menit ketiga masa injury time babak pertama, mengembalikan ketenangan di barisan tim nasional Maroko dan menutup babak pertama dengan keunggulan yang layak berkat skor 3-1.

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Wahbi menegaskan bahwa gol ketiga sangat penting, karena membantu para pemain merebut kembali kendali jalannya laga, dan memasuki babak kedua dengan lebih leluasa, tanpa melepaskan keinginan untuk terus menyerang dan menambah gol baru.

Lima Gol Maroko dan Pesan Menyerang untuk Para Pesaing

Di babak kedua, tim nasional Maroko menyikapi pertandingan dengan ketenangan yang lebih besar, sambil menjaga keseimbangan antara tugas bertahan dan keinginan menambah pundi-pundi gol, setelah pressing serangan yang intens menguras pertahanan Niger sepanjang babak pertama.

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Meski gol sebelumnya oleh Youssef En-Nesyri dianulir karena offside, penyerang Maroko itu mampu kembali menembus gawang, mencetak gol keempat pada menit ke-77, sebelum Ayoub Ouffkir menutup pesta lima gol pada menit ke-90, sehingga timnas memastikan kemenangan dengan skor 5-1.

Wahbi menyatakan kepuasannya atas cara kemenangan itu diraih, memuji semangat para pemain dan keinginan mereka menerapkan ide-ide teknis, seraya menegaskan bahwa timnas menampilkan apa yang dinantikan staf teknis dalam hal daya dobrak serangan, pressing, dan kecepatan merebut kembali bola.

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Ia mengatakan bahwa tujuannya adalah meraih "kemenangan indah dengan tiga poin serta penampilan yang bagus, intensitas, dan keinginan", seraya menunjukkan bahwa para pemain memberikan banyak indikasi positif yang ingin ia lihat di lapangan.

Wahbi Menentukan Apa yang Masih Kurang dari Maroko Meski Menang Lima Gol

Meski hasilnya besar, pelatih Maroko itu tidak menyikapi kemenangan sebagai bukti rampungnya kerja teknis, karena ia menekankan bahwa timnas masih membutuhkan pengembangan sejumlah detail taktis, terutama cara menghadapi pressing tinggi lawan, serta menemukan solusi yang tepat menghadapi tim-tim yang mengandalkan soliditas pertahanan dan kedekatan antarlini.

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Wahbi menjelaskan bahwa gaya menyerang yang ingin ia terapkan terkadang menuntut pengambilan sejumlah risiko, hal yang mengharuskan para pemain bekerja lebih keras untuk mencapai keseimbangan antara maju ke area lawan dan menjaga organisasi pertahanan saat kehilangan bola.

Pelatih itu juga mengaitkan pilihan-pilihan menyerangnya dengan keinginannya menyuguhkan sepak bola yang menghibur bagi suporter Maroko, menjelaskan bahwa para pemain ingin menikmati penampilan mereka dan menyenangkan para pendukung, di samping menyampaikan pesan yang jelas kepada para pesaing bahwa meraih kemenangan atas tim nasional Maroko di kandangnya sendiri bukanlah tugas yang mudah.

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Laga tersebut menjadi momen istimewa bagi kiper Yassine Bounou, yang menjalani laga internasional ke-100 bersama tim nasional Maroko, pada malam penuh perayaan ketika Maroko memperkuat posisinya di puncak Grup Satu.

Maroko Melanjutkan Nilai Sempurna Jelang Laga Kedua

Dari sisi klasemen grup, tim nasional Maroko menambah koleksi poinnya menjadi sembilan, meraih nilai sempurna dengan tiga kemenangan beruntun, setelah sebelumnya mengalahkan Gabon dan Lesotho dengan skor 2-0 di kedua pertandingan.

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Timnas Gabon menempati peringkat kedua dengan enam poin, sedangkan Niger berada di peringkat ketiga dengan tiga poin, sehingga tim nasional Maroko terus memimpin sendirian di puncak dan semakin dekat selangkah lagi untuk memastikan lolos ke putaran final Piala Afrika 2027.

Pertemuan antara Maroko dan Niger dijadwalkan terulang pada Selasa mendatang, di Stadion Pangeran Moulay Abdellah di ibu kota Rabat, dalam rangkaian matchday keempat kualifikasi, di mana Wahbi berharap menegaskan perkembangan serangan yang ditunjukkan para pemainnya, dan melanjutkan rentetan kemenangan, sembari membenahi kesalahan-kesalahan yang muncul pada pertemuan pertama.

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Di antara lima gol di Casablanca dan ujian berikutnya di Rabat, pesan paling menonjol dari Wahbi tampak jelas: tim nasional Maroko ingin memaksakan gaya menyerang yang agresif, tidak sekadar puas dengan penguasaan bola, melainkan berupaya melakukan pressing, merebut kembali bola, dan menciptakan peluang, dalam sebuah langkah yang menyasar pembentukan karakter yang lebih kuat dan efektif bagi Maroko.