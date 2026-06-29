Wahbi menurunkan susunan pemain Maroko seperti biasa... sementara Koeman mengubah strategi Belanda

Pelatih tim nasional Maroko, Mohamed Wahbi, menurunkan susunan pemain andalannya untuk menghadapi Belanda, dini hari Selasa ini, di Stadion Monterrey, Meksiko, dalam rangka babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Ismail Saibari memimpin lini serang "Singa Atlas", didukung oleh trio Bilal El Khannous, Ibrahim Diaz, dan Ezzedine Ounahi.

Susunan pemain lengkap Maroko adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Yassine Bounou.

Barisan pertahanan: Hakimi, Diop, Shadi Riad, Mazraoui.

Lini tengah: Bouadi, Nael El Ainaoui, Ounahi.

Lini serang: Diaz, Al-Khnous, Sibari.

Di sisi lain, Ronald Koeman, pelatih timnas Belanda, mengubah skema yang biasa ia terapkan sepanjang babak penyisihan grup di Piala Dunia, dan memutuskan untuk menurunkan tiga pemain di lini pertahanan.

Belanda akan menghadapi Maroko dengan formasi 3-4-3, setelah sebelumnya tim Oranje terbiasa bermain dengan formasi 4-3-3 di babak penyisihan grup.

Susunan pemain Belanda adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Verbruggen.

Barisan pertahanan: Ake, Van Dijk, Van Hekke.

Lini tengah: Dumfries, Graafberg, De Jong, Van de Ven.

Lini serang: Jakpo, Summerville, Probi.

Perlu dicatat bahwa pemenang dari pertandingan antara Maroko dan Belanda akan menghadapi Kanada di babak 16 besar, yang sebelumnya menyingkirkan Afrika Selatan dengan skor 1-0.