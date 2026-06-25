Wahbi mengungkap kebenaran di balik teguran yang ditujukan kepada bintang Maroko setelah insiden tembakan di Haiti

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, mengungkap alasan di balik tegurannya kepada pemainnya, Ibrahim Diaz, terkait momen gol kedua Haiti dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim tersebut pada penutupan babak penyisihan grup Piala Dunia.

Maroko berhasil meraih kemenangan telak atas Haiti dengan skor 4-2 pada dini hari Kamis ini, sehingga memastikan tiket lolos ke babak 32 besar setelah menempati posisi kedua di Grup C dengan raihan 7 poin.

Sebelumnya, Haiti sempat memimpin 2-1 berkat tendangan keras yang dilepaskan Wilson Esidor ke gawang kiper Yassine Bounou.

Diaz gagal mengontrol bola, sehingga bola jatuh ke kaki Esidor, yang melepaskan tendangan keras yang menggetarkan gawang Atlas Blacks pada menit ke-43.

Ketika ditanya mengenai penampilan Ibrahim Diaz, Mohamed Wahbi menegaskan dukungannya kepada bintang Real Madrid tersebut.

"Saya tidak menegur pemain mana pun, karena saya merasa tim ini berkomitmen dan bersatu," kata Wahbi dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh RMC Sport.

Ia menambahkan, “Ibrahim Díaz adalah pemain hebat, dan dia akan memberikan kontribusi besar bagi tim nasional Maroko.”

Pelatih Maroko itu menegaskan bahwa semangat tim dan kekompakan di antara para pemain memberinya keyakinan akan kemampuan “Singa Atlas” untuk melanjutkan perjalanan mereka dan meraih prestasi bersejarah di Piala Dunia.