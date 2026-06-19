Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, mengumumkan susunan pemain timnya yang akan menghadapi Skotlandia sebentar lagi di Stadion Gillette, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Piala Dunia.

Maroko mengawali perjalanannya di turnamen ini dengan hasil imbang yang menegangkan melawan timnas Brasil dengan skor 1-1, sementara Skotlandia meraih kemenangan dalam pertandingan pertamanya atas Haiti dengan skor 1-0.

Wahbi memilih untuk mempertahankan susunan pemain yang sama seperti saat melawan Brasil tanpa melakukan pergantian apa pun, dalam pertemuan kedua antara kedua tim ini, setelah "Singa Atlas" menang 3-0 dalam satu-satunya pertandingan yang mempertemukan mereka di Piala Dunia Prancis 1998.

Berikut ini susunan pemain Maroko:

Penjaga gawang: Yassine Bounou

Barisan pertahanan: Achraf Hakimi – Nasser Mazraoui – Issa Diop – Shadi Riad

Lini tengah: Ayub Bouadi – Ezzedine Ounahi – Ismail Saibari – Bilal El Khannous – Nael El Ainaoui

Lini depan: Ibrahim Diaz

Selain itu, Stephen Clarke, pelatih Skotlandia, juga mengumumkan susunan timnya sebagai berikut:

Penjaga gawang: Angus John

Barisan pertahanan: Andy Robertson - Grant Hanley - Kieran Tierney - Jack Hendry - Nathan Patterson

Lini tengah: Scott McTominay - John McGinn - Ryan Christie - Lewis Ferguson

Lini depan: Shee Adams