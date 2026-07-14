Wahbi mengenai pilihannya di Piala Dunia: Saya tidak mengesampingkan Al-Naybat atau Mustafa Haji!

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, menegaskan bahwa pemilihan skuad akhir yang akan berlaga di Piala Dunia 2026 bukanlah tugas yang mudah, mengingat tingkat kemampuan para pemain yang sangat berdekatan, sambil menambahkan bahwa staf pelatih baru menetapkan nama-nama akhir pada saat-saat terakhir.

Wahbi mengambil alih kepemimpinan tim nasional Maroko beberapa minggu sebelum dimulainya Piala Dunia 2026, di tengah harapan besar untuk mengulangi prestasi pada edisi 2022.

Namun, tim “Singa” hanya mampu mencapai babak perempat final, setelah tersingkir oleh Prancis dengan skor 0-2.

Wahbi mengatakan dalam konferensi pers yang dilansir situs turnamen Maroko, “Ketika kami mengumumkan daftar 26 pemain, kami menjelaskan bahwa proses seleksi sangat sulit hingga detik-detik terakhir. Kami terpaksa mengadakan pemusatan latihan, dan hingga akhir kami masih menentukan pemain mana yang akan masuk ke dalam daftar. Hal ini menegaskan bahwa perbedaan antara mereka yang terpilih dan yang tidak dipanggil sangatlah tipis.”

Dia menambahkan, “Tidak bisa dikatakan bahwa para pemain yang terpilih jauh lebih baik daripada yang lain. Itulah sebabnya kami menghadapi kesulitan besar dalam menyusun daftar ini. Kita juga harus berhenti mencari-cari alasan, baik dengan membicarakan cedera, kelelahan, maupun absennya pemain tertentu. Saya tidak berpikir seperti itu; sebaliknya, saya ingin tim terus berkembang, karena pola pikir seperti itu tidak akan membantu kita maju.”

Dia melanjutkan, “Para pemain yang tidak masuk dalam daftar juga layak dihargai, tetapi saya tidak pernah merasa bahwa kami telah mengesampingkan pemain sekelas Nour al-Din al-Naybat atau Mustafa Hajji pada masa-masa terbaik mereka. Persaingan sangat ketat di antara semua pemain yang tersedia, dan pilihan kami didasarkan pada kemampuan teknis mereka, kesiapan fisik, serta tingkat vitalitas mereka.”