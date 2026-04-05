Wahbi menentukan susunan empat gelandang inti Atlas Black di Piala Dunia 2026

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, telah menentukan susunan lini tengah tim Atlas Black menjelang partisipasi mereka di putaran final Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni mendatang di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa para pemain dalam dua pertandingan persahabatan terakhir melawan Ekuador dan Paraguay.

Wahbi, yang mengambil alih kepelatihan timnas Maroko menggantikan pelatih Walid Regragui yang mengakhiri tugasnya setelah Piala Afrika terakhir, memulai fase baru yang berfokus pada peremajaan skuad dan penyeimbangan taktik di berbagai lini.

Pelatih baru ini menjalani dua laga persahabatan pertamanya melawan Ekuador dan Paraguay, di mana ia fokus mengamati performa para gelandang bertahan sebelum menentukan skuad finalnya untuk Piala Dunia.

Menurut laporan situs "Sport 7" Maroko, Wahbi telah menetapkan kuartet gelandang yang akan diandalkan dalam turnamen dunia tersebut.

Keempat pemain tersebut adalah Nael El-Ainaoui, Samir El-Mrabet, Rabie Harimat, dan Sofiane Amrabat, yang akan menggantikan dua pemain dalam daftar akhir.

Sumber yang sama menjelaskan bahwa Wahbi sangat yakin dengan performa Nael El Ainaoui, yang berhasil menempatkan dirinya sebagai pemain inti tanpa perdebatan berkat kondisi fisiknya yang prima dan kemampuannya menghubungkan lini-lini, serta El Mrabet yang menampilkan performa seimbang dalam dua pertandingan persahabatan.

Harimath juga mendapatkan kepercayaan dari staf pelatih berkat kedisiplinannya dalam taktik, sementara Sufyan Amrabat diharapkan menjadi tambahan besar dengan pengalaman internasionalnya dan kemampuannya memimpin lini tengah dalam pertandingan-pertandingan besar.

Wahbi akan memanggil empat pemain di posisi berbeda antara nomor 6 dan 8, guna memperluas opsi taktis selama pertandingan Piala Dunia; di mana Al-Ainawi dan Amrabat diperkirakan akan bersaing untuk posisi gelandang bertahan, sementara Al-Mrabet dan Harimati akan memberikan solusi tambahan di peran-peran ofensif di lini tengah.

Kestabilan ini muncul di saat Wahbi berusaha membangun keseimbangan antara pengalaman dan ambisi di dalam tim, sebagai persiapan menghadapi persaingan ketat di Grup F Piala Dunia, yang selain Maroko juga terdiri dari Prancis, Jepang, dan Kanada.

Timnas Maroko akan memulai perjalanan mereka di turnamen ini dengan menghadapi Jepang pada 14 Juni di kota Vancouver, Kanada, sebelum bertemu Prancis pada 20 Juni di Dallas, Amerika Serikat, dan menutup babak penyisihan grup dengan menghadapi Kanada pada 26 Juni di Montreal.