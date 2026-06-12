Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, menunjukkan semangat juang dan keyakinan menjelang pertandingan yang dinanti antara "Singa Atlas" melawan tim nasional Brasil, yang dijadwalkan berlangsung pada dini hari Minggu mendatang, dalam rangka putaran pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026, yang juga diikuti oleh tim nasional Haiti dan Skotlandia.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Wahbi mengungkapkan penyesalannya yang mendalam atas absennya duet Naif Akrad dan Abdelsamad Al-Zalzouli setelah keputusan resmi untuk mencoret mereka karena cedera, sekaligus menegaskan keyakinannya yang penuh pada pemain pengganti; ia berkomentar: "Para pemain dalam kondisi baik dan siap secara mental maupun fisik untuk pertandingan ini. Kami tidak akan mengubah cara atau gaya bermain kami yang biasa karena absennya atau cedera pemain mana pun, karena kami memiliki sistem yang jelas dan prinsip-prinsip yang konsisten yang selalu kami terapkan melawan lawan mana pun."

Mengenai lawannya, pelatih asal Maroko itu menekankan bahwa timnas Brasil memiliki ambisi untuk meraih gelar juara dan sangat dihormati, sambil menambahkan: "Semua orang mengenal Brasil dengan baik baik secara individu maupun kolektif; kami menghormati mereka tetapi tidak takut menghadapi mereka, dan sejarah mereka tidak akan mengubah tujuan kami dalam pertandingan ini. Kami telah mempersiapkan diri secara normal tanpa langkah-langkah khusus, dan para pemain memiliki kepercayaan diri yang besar."

Konferensi pers tersebut juga diwarnai candaan Wahbi kepada media saat ia menyinggung manajer teknis Samba, dengan mengatakan: "Carlo Ancelotti adalah pelatih yang sangat hebat, saya telah membaca semua bukunya, dan mungkin saya memiliki keunggulan dalam pertandingan besok karena saya sudah tahu semua rahasianya (sambil tertawa)."

Pelatih tim Atlas Blacks menolak membocorkan strategi taktisnya kepada wartawan, sambil menjawab salah satu pertanyaan dengan nada tegas: "Apakah Anda ingin saya memberikan rencana permainan melawan Brasil sekarang? Kami memiliki sistem yang jelas, dan saya tidak tahu mengapa Anda begitu ingin tahu rencana tersebut. Anda harus menunggu hingga hari pertandingan untuk melihatnya di lapangan." Wahbi juga menegaskan filosofi pribadinya dalam sepak bola dengan mengatakan: "Saya sama sekali tidak percaya pada keberuntungan dalam permainan ini, melainkan percaya pada kerja keras dan dedikasi, dan pada akhirnya, segalanya bergantung pada kehendak Allah."

Mohamed Wahbi mengakhiri pernyataannya dengan menyoroti bahwa hasil pertandingan ini akan menjadi tolok ukur sejati bagi level yang telah dicapai timnas Maroko, sambil mencatat bahwa tim Samba sangat menghormati sepak bola Maroko, dan bahwa tujuan utama timnya adalah menanamkan rasa hormat ini kepada semua lawan untuk tahun-tahun mendatang.