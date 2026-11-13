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Mohamed Ouahbi, pelatih kepala timnas Maroko, mengungkapkan susunan pemain resmi yang akan diturunkannya dalam laga Maroko menghadapi timnas Niger, sebuah pertandingan yang dinanti-nantikan dengan penuh antusiasme oleh publik Maroko, mengingat besarnya arti laga ini dalam perjalanan timnas, serta keinginan para suporter untuk menyaksikan generasi yang terus menorehkan sejarah.

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Susunan pemain yang diumumkan Wahbi hadir sebagai perpaduan yang diperhitungkan antara pengalaman dan anak muda, antara nama-nama yang telah mengukir kejayaan Maroko dalam beberapa tahun terakhir, dan wajah-wajah baru yang berupaya membuktikan diri serta mengamankan tempat inti dalam skuad Singa Atlas.

Susunan pemain timnas Maroko mencakup nama-nama berikut:

Penjaga gawang: Yassine Bounou.

Pertahanan: Issa Diop - Nayef Aguerd - Noussair Mazraoui - Achraf Hakimi.

Tengah: Ayoub Bouaddi - Osame Targhalline - Yassir Zabiri.

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Depan: Bilal El Khannouss - Brahim Diaz - Abde Ezzalzouli.

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Di bawah mistar, Wahbi mengandalkan sosok raksasa Yassine Bounou, pemilik pengalaman besar dan penyelamatan-penyelamatan krusial, yang tetap menjadi salah satu pilar terpenting timnas Maroko, dan katup pengaman utama dalam laga-laga besar.

Di lini pertahanan, Wahbi memilih kuartet yang memadukan kekokohan bertahan dan kekuatan menyerang, terutama dengan kemampuan Hakimi dan Mazraoui untuk maju dan menciptakan perbedaan dari sisi sayap.

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Adapun di lini tengah, pelatih Singa Atlas menurunkan duet dengan taruhan yang jelas pada vitalitas, pressing tinggi, dan kemampuan menghubungkan antarlini, di samping memberikan kesempatan kepada elemen-elemen muda yang memiliki ambisi besar untuk menampilkan diri di hadapan publik Maroko.

Di lini depan, susunan pemain tampil sangat ofensif, dengan kehadiran trio Bilal El Khannouss, Brahim Diaz, dan Abde Ezzalzouli, di belakang penyerang muda Yassir Zabiri, yang akan memimpin serangan Singa Atlas dalam pertandingan ini, dalam kesempatan emas untuk membuktikan kemampuan mencetak golnya.

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Susunan pemain ini mencerminkan filosofi Wahbi yang mengandalkan keseimbangan antara pertahanan dan serangan, serta mengandalkan nama-nama besar di momen-momen krusial, sekaligus membuka pintu bagi talenta-talenta yang sedang menanjak yang mewakili masa depan sepak bola Maroko.

Timnas Maroko sangat mengandalkan duet Achraf Hakimi dan Brahim Diaz, yang tengah melewati periode gemilang bersama klub mereka, dan keduanya diharapkan menjadi sumber bahaya utama di hadapan pertahanan Niger, baik melalui penetrasi dari sayap maupun umpan-umpan krusial dan tembakan dari luar kotak penalti.

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Publik Maroko juga menantikan apa yang akan ditampilkan trio muda Bouaddi, Targhalline, dan El Khannouss, yang mewakili generasi baru Singa Atlas, dan memikul di pundak mereka tugas membuktikan bahwa timnas Maroko tidak mengandalkan satu generasi saja, melainkan memiliki basis talenta yang luas yang mampu terus berada di puncak.

Di sisi lain, timnas Niger memasuki pertandingan dengan ambisi menciptakan kejutan di hadapan salah satu timnas terkuat benua Afrika, dengan mengandalkan organisasi pertahanan dan serangan balik, dalam upaya memanfaatkan celah apa pun di pertahanan Singa Atlas.

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Pertandingan ini mendapat perhatian besar dari publik dan media, di mana banyak pengamat menilai bahwa ini adalah kesempatan bagi Wahbi untuk mencoba sejumlah gagasan taktis baru, dan menguji kesiapan beberapa pemain menjelang ajang-ajang mendatang, terutama dengan semakin dekatnya kompetisi-kompetisi besar yang di dalamnya Maroko berambisi untuk melangkah jauh.