Mohamed Ouahbi, pelatih timnas Maroko, membuka sejumlah topik penting dalam konferensi persnya, Rabu hari ini, usai pengumuman skuad Maroko sebagai persiapan menghadapi kamp November ini, yang di dalamnya terdapat dua pertandingan melawan Niger pada 13 dan 17 November, dalam rangka kualifikasi Piala Afrika 2027.

Pelatih asal Maroko itu menyinggung alasan di balik kembalinya Youssef En-Nesyri ke dalam skuad setelah absen pada pemusatan latihan sebelumnya. Ia juga menanggapi kritik terkait pemanggilan pemain yang tidak mendapatkan cukup menit bermain di klub mereka, serta berbicara soal situasi Brahim Diaz bersama Real Madrid, di samping perkembangan cedera sejumlah pilar utama, terutama Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi, dan Ayoub El Kaabi.

Ouahbi Menjelaskan Alasan Kembalinya En-Nesyri

Mohamed Ouahbi mengungkapkan bahwa Youssef En-Nesyri tidak pernah berada di luar perhitungan tim pelatih dalam periode lalu, meski ia absen dari skuad timnas. Ia menegaskan bahwa staf teknis terus memantau penyerang asal Maroko itu selama kiprahnya bersama Al-Ittihad Jeddah.

Ouahbi mengatakan dalam hal ini, sebagaimana disoroti oleh situs "Al-Botola" Maroko: "En-Nesyri memang sudah ada dalam skuad luas kami, dan kami terus memantaunya, sama seperti semua pemain lain, sejak hari pertama. Kami telah memantau seluruh pertandingannya bersama klub Arab Saudi itu, baik di Liga Champions Asia, di Piala, maupun di Liga. Kami selalu memastikan untuk menyaksikan pertandingannya setiap pekan, dan ia adalah pemain yang tidak pernah luput dari pemantauan kami sejak awal."

Ia menambahkan: "Pada periode lalu, kami memutuskan untuk mengandalkan pemain lain, khususnya penyerang yang memiliki karakteristik serupa dengan karakteristiknya pada Piala Dunia terakhir. Sejak saat itu, kami telah menjalani satu pemusatan latihan persiapan, dan hari ini kami melihat bahwa karakteristik En-Nesyri dapat memberi nilai tambah bagi kami, terutama menghadapi timnas seperti Niger."

Mazraoui dan Menit Bermain: Ouahbi Menanggapi Kritik

Ouahbi menyinggung kritik yang mengarah pada pemanggilan sejumlah pemain meski mereka tidak bermain secara reguler bersama klub mereka, dengan menegaskan bahwa jumlah menit bermain tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur untuk menentukan pemain yang layak mewakili timnas Maroko.

Pelatih Maroko itu mengatakan sebagai tanggapan atas kritik tersebut: "Ketika menyangkut pemilihan pemain, cukup kita mencari di internet jumlah menit bermain, lalu memanggil para pemain yang paling banyak mendapatkannya untuk membentuk timnas Maroko. Namun, jika itu menjadi satu-satunya tolok ukur untuk memilih pemain timnas, maka keberadaan saya di posisi ini tidak diperlukan."

Ia menjelaskan bahwa pilihan teknis tunduk pada pertimbangan lain yang terkait dengan kekompakan dan taktik, seraya menambahkan: "Ada hal-hal lain yang harus diperhitungkan, di antaranya menciptakan kekompakan antarpemain, serta memilih pemain yang sesuai dengan gaya bermain kami, karena kami memiliki pendekatan taktik yang jelas, dan kami tahu betul cara bermain yang kami inginkan, terlepas dari siapa lawannya."

Ouahbi mencontohkan kasus Noussair Mazraoui, yang keterbatasan menit bermainnya bersama klub memunculkan tanda tanya soal pemanggilannya, dengan mengatakan: "Kalian berbicara tentang Mazraoui yang tidak banyak bermain bersama klubnya, tetapi cukup kalian pantau pertandingan-pertandingannya bersama timnas Maroko. Jika kalian mengatakan bahwa karena sedikitnya menit bermainnya bersama klub, ia tidak lagi memiliki level yang dibutuhkan untuk mewakili timnas, maka saya tidak bisa menjawab pandangan itu, dengan segala hormat."

Ia melanjutkan sambil membela bek Maroko tersebut: "Ini bukan sekadar soal angka atau hitung-hitungan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pemain dan sejauh mana ia mampu membuat timnas lebih kuat. Mazraoui tampil baik bersama timnas Maroko di berbagai ajang, dan ia selalu memenuhi harapan."

Ia menutup topik ini dengan menegaskan bahwa menurunnya menit bermain seorang pemain bersama klubnya tidak serta-merta berarti ia kehilangan tempat di timnas, seraya menjelaskan: "Tidak masuk akal kita berhenti memanggil seorang pemain hanya karena levelnya sedikit menurun bersama klubnya, karena kami tahu betul apa yang bisa diberikan setiap pemain bagi timnas."

Brahim Diaz: Keinginan untuk Lebih Banyak Bermain Bersama Real Madrid

Ouahbi juga berbicara soal situasi Brahim Diaz bersama Real Madrid, di tengah minimnya menit bermain yang ia dapatkan bersama klub Spanyol itu, dengan menegaskan bahwa sang pemain ingin lebih banyak bermain, tetapi tidak merasa khawatir dengan levelnya saat bergabung dengan timnas Maroko.

Ouahbi mengatakan: "Baik bagi kami maupun baginya, Brahim ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Ia ingin lebih sering bermain bersama Real Madrid, tetapi ia bermain di salah satu klub terbaik di dunia, di mana persaingannya sangat ketat."

Ia menambahkan: "Namun, kami tidak merasa khawatir dengan levelnya, karena ketika ia bergabung dengan timnas Maroko, ia sangat senang berada bersama kami, dan menunjukkan antusiasme besar serta keinginan untuk memberikan segalanya."

Pelatih Maroko itu menyampaikan harapannya agar Diaz memanfaatkan keikutsertaannya bersama timnas untuk menampilkan performa istimewa yang membantunya meraih peluang lebih besar bersama Real Madrid, dengan mengatakan: "Karena itu, kami akan terus mendukungnya, dan kami berharap insyaallah ia menampilkan pertandingan-pertandingan besar bersama kami, sehingga ia bisa kembali ke Real Madrid dan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, karena saya tidak bisa ikut campur dalam pilihan para pelatih, sebab setiap pelatih punya solusinya sendiri yang ia cari."

Kondisi Para Pemain yang Cedera dan Waktu Kembalinya Empat Pemain

Dalam konteks lain, Ouahbi menenangkan para suporter Maroko mengenai kondisi kesehatan Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi, dan Ayoub El Kaabi, dengan menyampaikan optimismenya atas kemampuan mereka untuk memulihkan kebugaran sebelum Piala Afrika.

Pelatih Maroko itu menjelaskan bahwa ia tidak bisa menentukan waktu pasti kembalinya para pemain, seraya menunjukkan sulitnya memastikan masa pemulihan bahkan bagi para dokter, mengingat perbedaan kondisi cedera dan tahapan rehabilitasi.

Ouahbi mengatakan: "Saya terus berkomunikasi dengan mereka. Ini masa yang berat, dan kami terus mendukung serta mendampingi mereka selama tahap rehabilitasi, dan mereka akan kembali dengan lebih kuat."

Ia menambahkan bahwa timnas mungkin akan kembali mendapatkan jasa sejumlah pemain yang cedera pada bulan Maret mendatang, dengan menegaskan bahwa staf teknis memantau perkembangan kondisi mereka secara berkelanjutan, dan tidak memandang absennya mereka sebagai masalah yang permanen.

Pelatih Maroko itu menilai bahwa cedera mengharuskan staf teknis mencari solusi alternatif dan mencoba pemain lain, sehingga memberi kesempatan bagi pemain-pemain baru untuk membuktikan kemampuan mereka, dan pada saat yang sama membantu meningkatkan level persaingan di dalam skuad.

Ouahbi menekankan bahwa cedera adalah bagian dari sepak bola, seraya menyampaikan keyakinannya atas kembalinya keempat pemain tersebut sebelum Piala Afrika, agar absennya mereka tidak memengaruhi persiapan timnas menghadapi ajang kontinental itu.