Wahbi masih menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan penting... Apakah Sibari akan diturunkan saat melawan Prancis?

Ismail Sibari, yang baru saja bergabung dengan Bayern Munich, kembali absen dari sesi latihan tim nasional Maroko dalam rangka persiapan menghadapi Prancis, dan tidak hadir dalam sesi latihan pada Rabu malam karena cedera.

Timnas Maroko sedang bersiap menghadapi Prancis pada Kamis malam ini, dalam rangka babak perempat final Piala Dunia 2026.

Sebari mengalami cedera saat bermain dalam pertandingan babak 16 besar melawan Kanada, dan meninggalkan lapangan pada menit ke-22 digantikan oleh rekan setimnya, Sufyan Rahimi.

Tim "Singa Atlas" lolos ke perempat final setelah meraih kemenangan telak atas timnas Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia, dengan skor 3-0, di mana Rahimi mencetak gol ketiga.

Jaringan “Foot Mercato”, mengutip “BeIN Sports”, melaporkan bahwa partisipasi Saibari melawan Prancis masih diragukan, mengingat ia absen dalam sesi latihan terakhir menjelang pertandingan melawan Les Bleus.

Jaringan tersebut juga menyebutkan bahwa tim medis timnas Maroko memantau kondisi Sibari dengan cermat, dan tidak ingin mengambil risiko dengan pemain tersebut.

Pelatih timnas Maroko, Mohamed Wahbi, diperkirakan akan menunggu hingga saat-saat terakhir sebelum mengambil keputusan akhir mengenai penampilan Sibari, namun kemungkinan besar ia tidak akan bisa diturunkan saat melawan Prancis.

Sibari dianggap sebagai pencetak gol terbanyak timnas Maroko di Piala Dunia 2026, dengan mencetak 3 gol yang semuanya tercipta pada babak penyisihan grup.



