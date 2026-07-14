Wahbi: Kami tidak menghadapi Prancis dengan rasa takut... dan kami bermain dengan gaya seperti saat melawan Brasil

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, menegaskan bahwa "Singa Atlas" tidak memasuki laga melawan Prancis di perempat final Piala Dunia 2026 dengan mentalitas defensif atau rasa takut terhadap lawan, sambil menekankan bahwa staf pelatih menerapkan strategi taktis yang sama seperti yang digunakan saat menghadapi Brasil dan Belanda di babak-babak sebelumnya.

Timnas Maroko tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak perempat final setelah kalah 0-2 dari Prancis, sementara Wahbi mendapat kritik karena tim Arab tersebut tidak menampilkan performa terbaiknya dalam pertandingan tersebut.

Wahbi mengatakan, dalam konferensi pers yang rinciannya dipublikasikan oleh situs Maroko “Al-Batalah”, “Kami kehilangan identitas kami saat menghadapi Prancis, tetapi saya tidak berpikir kami bermain dengan rasa takut atau mengubah gaya permainan kami.”

Ia menambahkan, “Yang harus diketahui semua orang adalah bahwa rencana permainan yang kami terapkan sama dengan yang kami gunakan saat melawan Brasil dan Belanda; kami tidak mengubah apa pun. Saya tidak pernah meminta tim saya untuk mundur ke belakang demi bertahan.”

Ia melanjutkan, “Para pemain tahu betul bahwa ketika tekanan lawan memaksa kami mundur, kami bertahan dengan cara tertentu, dan ketika yang dibutuhkan adalah tekanan tinggi, kami juga melaksanakannya sesuai gaya yang jelas. Oleh karena itu, kami tidak mengubah apa pun dalam hal ini, dan juga tidak melakukan penyesuaian apa pun pada tingkat taktik.”

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Pelatih asal Maroko itu melanjutkan, “Memang benar kami menurunkan Elias Talbi, dan menempatkan Bilal El Khannous di lini belakang, tetapi skema taktis tetap sama.”

Pelatih tim nasional Maroko itu menjelaskan bahwa timnya kurang memiliki beberapa aspek mental selama pertandingan, sambil mengatakan, “Mungkin pada beberapa periode pertandingan kami kurang matang, dan kami juga kehilangan karakter yang seharusnya membantu kami menangani beberapa detail pertandingan dengan lebih baik, terus-menerus mengoper bola ke wilayah lawan, dan memaksakan gaya permainan kami. “Bahkan hingga hari ini, setelah saya berbicara dengan para pemain, inilah satu-satunya penyesalan yang masih kami rasakan.”

Wahbi mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan kepercayaannya pada para pemainnya, sambil berkata “Saya tidak pernah merasa bahwa para pemain kehilangan keinginan atau tekad, dan karena itu kita harus berterima kasih kepada mereka serta memberi selamat atas semua yang telah mereka berikan dan coba lakukan saat menghadapi Prancis. Segalanya tidak berjalan sesuai harapan, dan saya telah mengatakan kepada mereka setelah pertandingan: Saya yang bertanggung jawab, karena saya adalah pelatih.”