Wahbi: Kami tidak akan terlena oleh prestasi ini... dan Liga Premier adalah senjata kami melawan Skotlandia

Mohamed Wahbi, pelatih Maroko, menegaskan bahwa Tim Singa Atlas siap menghadapi tantangan fisik yang berat dari tim nasional Skotlandia pada hari Jumat di Foxborough, Massachusetts.

Wahbi meminta para pemain Maroko yang berkarier di Liga Premier Inggris untuk meningkatkan performa mereka dan membantu "Singa Atlas" menghadapi kekuatan fisik Skotlandia, setelah tim Arab tersebut tampil gemilang dalam pertandingan pertama yang berakhir imbang 1-1 melawan Brasil.

Satu poin ini mengangkat timnas Maroko ke peringkat keenam dalam peringkat sementara FIFA, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Wahbi menolak untuk terlena oleh pencapaian ini dan mendesak timnya untuk bersiap menghadapi pertarungan sengit saat menghadapi Skotlandia dalam pertandingan kedua mereka di babak penyisihan grup.

Wahbi mengatakan dalam konferensi pers jelang pertandingan: “Tantangan fisik dari tim Skotlandia akan terlihat pada bola-bola kedua atau permainan udara. Brasil juga kuat secara fisik, tetapi kami perlu tetap berada dalam formasi yang rapat selama mungkin agar memiliki sebanyak mungkin pemain di sekitar bola… Kami punya rencana.”

Ia menambahkan: “Kami perlu mengendalikan pertandingan dan menjaga ketenangan agar pertandingan tidak berubah menjadi serangan balas-balasan yang cepat dari kedua belah pihak, dan kami tidak boleh terlalu tegang. Ini sepak bola; kami memiliki pemain di Liga Premier Inggris, dan mereka unggul dalam aspek ini, tetapi kami juga unggul dalam hal-hal lain.”

Wahbi melanjutkan pembicaraannya dengan mengatakan: “Saya tidak akan membicarakan rencana kami kepada Anda, tapi kami sudah siap.”

Enam pemain yang tampil melawan Brasil bermain di Liga Primer Inggris, di antaranya Issa Diop, Shadi Riad, Nasser Mazraoui, dan Chamseddine Talbi.

Jumlahnya bisa saja lebih banyak jika Naif Akrad tidak ditarik dari turnamen karena cedera, meskipun Maroko tampil baik dalam pertandingan pembuka mereka meski tanpa bek tengah andalan mereka serta pemain sayap kiri Abdelsamad Al-Zalzuli.

Wahbi menjelaskan bahwa pengalaman di Liga Primer Inggris ini akan memungkinkan timnya menghadapi timnas Skotlandia yang diperkirakan akan lebih agresif dan kuat secara fisik dibandingkan Brasil, yang kalah telak dalam pertarungan lini tengah melawan Singa Atlas pada laga pembuka Grup C akhir pekan lalu.

Wahbi menambahkan: “Kami masih memperbaiki banyak hal, dan menetapkan prinsip-prinsip yang jelas sambil memberikan ruang bagi kreativitas para pemain. Ada beberapa hal yang ingin saya lakukan sebelum Piala Dunia, tetapi kami terpaksa melakukannya selama turnamen atau setelahnya.”

Dia melanjutkan: “Kami memiliki opsi untuk susunan pemain inti, dan kami memiliki solusi di setiap posisi, tetapi kami tetap tenang; bahkan setelah kehilangan Naif dan Al-Zalzuli, Maroko tidak panik.”

Dia menyimpulkan: “Kita harus menutup bab Brasil. Skotlandia masih unggul atas kita di grup ini; mereka memiliki tiga poin dan kita hanya satu poin. Kita perlu menampilkan performa yang lebih baik, dan hanya dengan melihat situasi grup ini saja sudah cukup untuk membuat kita tetap rendah hati.”