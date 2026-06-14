Wahbi: Bono sedang kesakitan... dan saya tidak bisa mengatakan lebih banyak tentang cederanya

Pelatih Maroko, Mohamed Wahbi, mengumumkan bahwa kiper Yassine Bounou akan menjalani pemeriksaan medis mendalam pada hari Minggu ini untuk mengetahui sejauh mana cedera bahunya, setelah bertabrakan dengan penyerang Brasil, Raphinha.

Hal itu terjadi selama pertandingan yang berakhir imbang 1-1 antara Maroko dan Brasil pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia di Stadion MetLife.

Kiper berusia 35 tahun itu terjatuh di lapangan sambil memegangi bagian atas lengannya setelah bertabrakan keras dengan penyerang Brasil yang sedang berlari kencang pada menit ke-84, setelah sebelumnya terlihat mengalami nyeri di bagian bawah kaki kirinya.

Pelatih Timnas Maroko, Mohamed Wahbi, menegaskan setelah pertandingan bahwa ada kekhawatiran terkait cedera kiper di bagian atas tubuhnya, sambil mencatat bahwa pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan akhir pekan ini akan menentukan tingkat keparahan cedera secara akurat.

Wahbi mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan yang dilansir oleh jaringan "ESPN": "Terdapat benturan di area bahunya, tidak ada yang lain. Ketika saya melihatnya, dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan baik-baik saja, tetapi ada benturan ringan dan dia merasakan sakit."

Pelatih Atlas Lions itu menambahkan: "Kami harus melakukan beberapa pemeriksaan tambahan, dan meskipun dia berhasil menyelesaikan pertandingan, yang merupakan hal positif, saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi saat ini."

Pelatih tersebut melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan: "Besok kita akan tahu lebih banyak, dan meskipun situasinya tidak terlihat mengkhawatirkan atau serius saat ini, insya Allah dia akan siap untuk pertandingan berikutnya, dan kami yakin dia akan mengalami lebih banyak benturan di turnamen ini juga."

Timnas Maroko bersiap menghadapi timnas Skotlandia pada putaran kedua Grup C di Boston pada 19 Juni mendatang, sebelum menutup fase grup dengan menghadapi Haiti di Atlanta lima hari kemudian.