Klub Barcelona bersiap menambahkan wajah baru ke dalam proyek kompleks olahraga dan hiburannya, setelah menyusun rencana untuk membangun taman hiburan kecil di dalam kompleks stadion "Spotify Camp Nou", dalam sebuah langkah yang bertujuan memperluas pilihan hiburan yang tersedia bagi para suporter, terutama di hari-hari pertandingan.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Barcelona akan memaparkan, dalam rapat umum biasa yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September ini, sebuah kesepakatan yang dijalinnya dengan salah satu perusahaan untuk mengalokasikan area permainan, yang menyasar anak-anak secara khusus, untuk periode lebih dari 5 tahun.

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Proyek ini menunggu persetujuan para anggota delegasi dalam rapat umum sebelum pelaksanaannya dimulai, sementara klub Catalan itu berniat mengungkap lebih banyak detail terkait kesepakatan tersebut dalam pertemuan-pertemuan media yang akan mendahului penyelenggaraan rapat umum.

Proyek baru ini diperkirakan akan memperkuat aktivitas hiburan di sekitar Stadion Camp Nou dengan wajah barunya, sebagai bagian dari visi Barcelona untuk mengembangkan pengalaman para suporter di dalam maupun di luar kompleks, dan tidak membatasinya hanya pada kehadiran menonton pertandingan saja.

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