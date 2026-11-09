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Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp akan menghadapi jeda internasional mendatang dengan Marc-Andre ter Stegen sebagai kiper nomor satu. Namun, apakah itu keputusan yang tepat?

Tim nasional Jerman bersiap menjalani jeda internasional terakhir tahun ini. Dalam dua laga penutup fase grup Nations League melawan Serbia (13 November) dan Belanda (16 November), mereka akan memperebutkan tiket ke perempat-final. Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp memilih Marc-Andre ter Stegen sebagai kiper nomor satu, seperti yang ditegaskannya dalam wawancara saat mengumumkan skuad pada Kamis lalu. Namun, apakah pilihan itu benar-benar tepat?

Apa yang terjadi pada ter Stegen di FC Barcelona?

Beberapa tahun terakhir sama sekali tidak mudah bagi ter Stegen. Masa sulitnya bermula pada September 2024, ketika ia mengalami robek tendon patela dan akibatnya melewatkan hampir seluruh musim 2024/25 bersama FC Barcelona. Baru saja pulih dari cedera lutut itu, masalah pada punggungnya kembali muncul.

Situasinya semakin pahit bagi sang kiper ketika klub Catalan itu mengambil keputusan untuk merekrut penjaga gawang baru, Joan Garcia, dari rival sekota Espanyol Barcelona. Para petinggi klub bersama pelatih Hansi Flick benar-benar menyingkirkan sang kapten, ter Stegen. Sulit menggambarkannya dengan cara lain. Ia pun turun dari posisi kiper nomor satu menjadi kiper ketiga dalam urutan pilihan tim, di belakang Garcia dan Wojciech Szczesny.

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Karena itu, dalam dua musim antara 2024 dan 2026, ter Stegen hanya tampil dalam sepuluh pertandingan resmi: sembilan bersama FC Barcelona dan satu bersama FC Girona, klub yang meminjamnya pada musim dingin. Sayangnya, nasib buruk terkait cedera terus mengikutinya di sana. Cedera paha membuatnya kembali absen selama lebih dari 160 hari. Namun, setelah sekian lama menghadapi berbagai kemunduran, banyak hal kini berangsur membaik bagi ter Stegen.

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Ter Stegen kembali bersinar di Amsterdam

Setelah babak yang mengecewakan di Girona, ter Stegen kembali dipinjamkan pada Agustus, kali ini ke Ajax Amsterdam. Meski menjalani musim sebelumnya yang buruk dan hanya finis di peringkat kelima Eredivisie, klub tersukses di Belanda itu tetap merupakan raksasa Eropa dengan level yang sama sekali berbeda dari Girona. Kepindahan ke Amsterdam menjadi upaya berikutnya bagi ter Stegen untuk kembali mengukuhkan diri di level tertinggi.

Namun, sejak pekan-pekan pertama sudah terlihat bahwa prosesnya tidak akan mudah. Setelah lama tidak bermain secara reguler, pemain berusia 34 tahun itu awalnya tampak jelas belum kembali ke ritme permainan. Kritik terhadapnya terutama mencuat setelah sebuah kesalahan di Conference League dan penampilan buruk dalam laga besar liga melawan PSV Eindhoven. Namun, seiring bertambahnya menit bermain, pemain kelahiran Mönchengladbach itu semakin mendekati performa lamanya. Kini, keraguan yang semula terdengar di Belanda nyaris tak terdengar lagi. Sebaliknya, penilaian terhadap ter Stegen semakin dipenuhi antusiasme.

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"Seperti kiper hoki es": Ter Stegen memukau pers Belanda dan rekan setimnya

Perkembangan itu mencapai puncak sementara beberapa pekan lalu dalam pertandingan liga melawan Sparta Rotterdam. Dalam penampilannya yang mungkin terbaik sejauh ini bersama Ajax, ter Stegen menjadi penentu kemenangan 2-1. Mula-mula, ia menebus kesalahan umpan Julian Brandt yang fatal dengan penyelamatan luar biasa dalam duel satu lawan satu melawan Mitchell van Bergen. Setelah itu, ia beberapa kali melakukan penyelamatan di garis gawang dan, berkat refleksnya, nyaris seorang diri menjaga keunggulan tipis tersebut hingga akhir pertandingan.

Penampilannya juga tak luput dari perhatian media Belanda. Mantan pemain Hans Kraay memberikan pujian tegas dalam kolomnya di Voetbal International: "Ajax terus berada di bawah tekanan selama 45 menit. Ter Stegen menyelamatkan tiga poin bagi timnya lewat penyelamatan-penyelamatan fantastis. Orang ini benar-benar bukan pemain amatir! Wah, hebat sekali dia!" Kraay terutama terkesan oleh dua momen: "Penyelamatannya dalam duel satu lawan satu melawan Mitchell van Bergen, ketika ia bereaksi hampir seperti kiper hoki es, adalah keahliannya. Tidak ada kiper lain di Eredivisie yang akan mampu menahan sundulan Milan Zonneveld dari jarak hanya dua meter."

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Van Bergen sendiri pun tak habis pikir melihat kecepatan reaksi kiper timnas itu: "Biasanya, saat menendang, kita sudah tahu apakah bola terkena dengan baik dan akan masuk. Saya langsung tahu tembakan saya bagus, tetapi kemudian muncul reaksi itu entah dari mana. Itu benar-benar gila."

Penampilan ter Stegen, dengan empat kali nirbobol dalam dua belas laga liga, berperan besar dalam membuat Ajax jauh lebih stabil selama beberapa pekan terakhir. Klub tersukses di Belanda itu kini menempati peringkat ketiga Eredivisie, hanya terpaut satu poin dari pemuncak klasemen PSV.

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Kenneth Perez menyampaikan penilaian yang sama antusiasnya dalam acara ESPN 'Dit Was Het Weekend'. Bagi mantan pemain Ajax itu, ter Stegen adalah kiper "yang mengamankan poin bagi timnya". Ia juga menekankan bahwa pemain Jerman itu "merupakan tipe kiper yang sangat berbeda dari hampir semua penjaga gawang lain di Eredivisie". Kesimpulannya pun tegas: Ter Stegen "berkelas istimewa".

Bahwa pemain berusia 34 tahun itu juga mengesankan rekan-rekan setimnya terlihat dari komentar jenaka Tolu Arokodare. Kepada surat kabar harian Belgia Het Laatste Nieuws, sang penyerang memuji kemampuan kipernya, meski dengan cara yang agak tidak biasa: "Ter Stegen membuat saya gila saat latihan. Kadang rasanya sangat membuat frustrasi melihat dia menahan tembakan demi tembakan. Rasanya ingin memukulnya."

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"Ia menghadapi laga-laga ini sebagai kiper nomor satu": Klopp memilih ter Stegen

Situasi ter Stegen di tim nasional kini juga kembali membaik. Pada Euro 2024 yang digelar di kandang sendiri, ia, seperti sepanjang sebagian besar kariernya bersama timnas Jerman, hanya menjadi pelapis Manuel Neuer. Setelah itu, cedera membuatnya menepi sehingga ia juga melewatkan Piala Dunia di Amerika Utara. Dengan demikian, ia tidak terlibat dalam drama posisi kiper seputar Oliver Baumann maupun kembalinya Neuer untuk sementara waktu.

Namun, setelah Neuer mengumumkan kembali pensiun dari tim nasional, jalan akhirnya terbuka lagi bagi ter Stegen. Pada September, ia kembali mengenakan seragam timnas Jerman saat melawan Belanda setelah absen 15 bulan. Kala itu, pemain berusia 34 tahun tersebut masih dalam proses kembali ke performa terbaiknya sehingga belum mampu tampil sepenuhnya meyakinkan. Kini, ia telah benar-benar mendapatkan kepercayaan Klopp: "Ter Stegen menghadapi laga-laga ini sebagai kiper nomor satu," jelas pelatih berusia 59 tahun itu.

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Klopp tidak mendasarkan keputusannya semata-mata pada penampilan ter Stegen saat ini di Ajax: "Marc menjalani musim yang luar biasa di Amsterdam. Ini juga bukan soal siapa yang sedang tampil lebih baik dalam menjaga gawang. Bagi kiper, yang penting adalah stabilitas besar yang harus mereka tunjukkan. Bagaimana saya bisa menentukan permainan tim sendiri saat menguasai bola? Dan ketika kami bertahan dengan garis pertahanan tinggi, bagaimana saya mengenali situasi-situasi itu sejak dini?"

Keputusan itu sama sekali tidak keliru, apalagi Jonas Urbig sudah siap sebagai calon penerus yang menjanjikan. Alexander Nübel dari Besiktas, yang dipanggil untuk jeda internasional ini bersama ter Stegen dan Urbig, juga merupakan kandidat kuat. Loris Karius dari Schalke pun sedang berada dalam performa terbaik, tetapi tidak dipanggil.

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Meski begitu, untuk sementara Klopp memilih tidak memaksakan pergantian sosok di posisi kiper. Alih-alih mencopot ter Stegen setelah segala jasanya, ia lebih dulu mengandalkan pengalaman sang penjaga gawang. Pada saat yang sama, ia memberi Urbig, yang baru berusia 23 tahun dan masih menjadi pelapis utama Neuer di Bayern, waktu berharga untuk terus berkembang tanpa tekanan ekspektasi yang besar.

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"Ter Stegen tidak pantas mendapatkannya": Keputusan Klopp menuai kritik

Namun, keputusan Klopp tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Pengamat Sky Dietmar Hamann menyampaikan kritik yang sangat tegas: "Saya tidak mengerti mengapa ter Stegen pantas mendapatkannya. Ia mengalami cedera serius. Itu kemudian menjadi salah satu alasan Neuer kembali. Harus dikatakan juga bahwa ia tidak tampil bagus sebagai kiper di tim nasional." Penampilan ter Stegen di Ajax pun tampaknya tidak cukup menjadi alasan bagi Hamann: "Menurut saya, ia tidak pantas mendapatkannya. Ia tentu bermain bagus di Amsterdam, tetapi Nübel juga melakukannya di Turki. Dan ada argumen bahwa Karius adalah kiper terbaik Jerman."

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Faktanya, ter Stegen saat ini bermain di level yang luar biasa dan berada lebih dekat dengan performa terbaiknya pada tahun-tahun tersuksesnya bersama FC Barcelona dibandingkan sebelumnya dalam waktu yang lama. Kini, ia harus membuktikan penampilan itu juga bersama timnas Jerman. Laga mendatang melawan Serbia dan Yunani memberinya kesempatan untuk membenarkan kepercayaan Klopp sekaligus membungkam para pengkritiknya di Jerman.