Wael Gomaa membuka hatinya setelah kembali ke Al-Ahly... dan memberikan pujian luar biasa kepada Ammota

Konferensi pers untuk memperkenalkan staf teknis baru Al-Ahly diwarnai momen-momen mengharukan, setelah Wael Gomaa mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa atas kembalinya ke “Kastil Merah”, sambil menegaskan bahwa klub yang telah membesarkan namanya layak untuk dikorbankan segalanya demi klub tersebut, Ia juga memberikan pujian besar kepada pelatih asal Maroko, Al-Hussein Ammouta, dengan menilai bahwa Ammouta memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk memimpin tim menuju kesuksesan di masa mendatang.

Dewan Direksi Al-Ahly, yang dipimpin oleh Mahmoud Al-Khatib, sebelumnya telah mengumumkan penunjukan Wael Gomaa sebagai direktur sepak bola, menggantikan Walid Salah Al-Din, sebagai bagian dari jajaran kepelatihan baru yang dipimpin oleh pelatih asal Maroko, Al-Hussein Ammouta.

Penunjukan Ammouta sebagai manajer teknis tim utama sepak bola ini menggantikan pelatih asal Denmark, Jes Torup, dan Al-Ahly bersiap menghadapi musim yang penuh tantangan, di mana mereka akan bersaing memperebutkan gelar Liga Mesir dan Piala Mesir, serta berpartisipasi dalam Piala Konfederasi Afrika.

Wael Gomaa mengatakan, dalam konferensi pers perkenalan Al-Hussein Ammouta: “Saya senang bisa kembali ke rumah saya, Al-Ahly, tempat di mana saya menghabiskan masa-masa terindah dalam hidup saya, dan klub ini telah memberi kontribusi besar bagi saya. Saya berharap telah membalas setidaknya sebagian kecil dari apa yang telah diberikan klub ini kepada saya sepanjang karier saya. Kembali ke rumah saya tak ternilai harganya, dan saya berterima kasih kepada para petinggi Al-Ahly yang telah memberi saya kesempatan ini pada saat yang tepat.”

Ia menambahkan: “Saya senang bisa kembali ke Al-Ahli, dan siap berkorban apa pun demi klub hebat ini. Saya berterima kasih kepada para petinggi klub yang telah memilih saya untuk tugas besar ini, serta mengucapkan terima kasih kepada pihak beIN SPORTS atas kerja sama dan bantuannya dalam memfasilitasi kembalinya saya ke rumah ini.”

Juma’ memuji pelatih kepala baru tersebut, dengan mengatakan: “Saya memperkenalkan salah satu pelatih terbaik di Afrika dan Timur Tengah, yaitu Al-Hussein Ammouta, yang memiliki potensi besar dan telah meraih kesuksesan luar biasa di setiap klub tempatnya pernah bekerja. Ia memiliki semua kualitas yang sesuai dengan karakter Al-Ahly, dan hal itu akan terbukti dalam waktu dekat. Kami sangat senang ia bergabung dengan kami.”

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Al-Hussein Ammouta, sebagai salah satu pelatih terbaik yang ada saat ini, memiliki kepribadian yang kuat, pola pikir yang luar biasa, serta filosofi kepelatihan yang hebat, dan semua orang mengakui kompetensinya. Saya pernah berinteraksi dengannya secara pribadi, dan saya tahu bahwa dia adalah sosok yang sangat dihormati, serta memiliki pengalaman dan kemampuan yang akan membantunya meraih kesuksesan dalam tugas barunya bersama Al-Ahly.”