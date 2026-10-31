Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
VVVImago
Jonathan van Haaster
Diterjemahkan oleh

VVV-Venlo menangi derbi Limburg dan bertengger di peringkat kedua Keuken Kampioen Divisie, sebuah pencapaian luar biasa

MVV Maastricht vs VVV-Venlo
MVV Maastricht
VVV-Venlo
Eerste Divisie

VVV-Venlo kembali meraih kemenangan di Keuken Kampioen Divisie pada Sabtu. Tim asuhan Marinus Dijkhuizen memenangi derbi Limburg melawan MVV Maastricht (1-2) dan untuk sementara menempati posisi kedua klasemen Keuken Kampioen Divisie. MVV berada di urutan kesepuluh.

VVV mencetak dua gol menjelang akhir babak pertama. Ismail Oulad M'Hand mengirim umpan terobosan apik kepada Mattheos Tsigkas, yang kemudian menuntaskannya dengan sepakan cungkil menawan. Pemain asal Yunani berusia 19 tahun itu membawa VVV unggul 0-1.

Pada masa tambahan waktu babak pertama, para suporter VVV yang datang mendampingi tim kembali bersorak. Lars de Blok (julukan: Blokerto Carlos) mengirim sepak pojok tepat ke kepala Eanna Clancy, yang menyundul bola masuk ke gawang: 0-2.

MVV tidak menyerah dan bangkit pada babak kedua. Lennerd Daneels mencetak gol dari titik penalti dan akhirnya memberi para pendukung MVV alasan untuk bersorak.

Pertandingan berikutnya
VEN

VEN

Eerste Divisie

06 Nov 2026

JPS

JPS

EMM

EMM

Eerste Divisie

08 Nov 2026

MAA

MAA

VVV sempat goyah menjelang akhir laga, tetapi MVV gagal meraih hasil meski menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Dengan demikian, VVV bangkit dengan baik setelah tersingkir dari ajang piala oleh Vitesse pada pertengahan pekan (0-2).

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google