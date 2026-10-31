VVV-Venlo menangi derbi Limburg dan bertengger di peringkat kedua Keuken Kampioen Divisie, sebuah pencapaian luar biasa

VVV-Venlo kembali meraih kemenangan di Keuken Kampioen Divisie pada Sabtu. Tim asuhan Marinus Dijkhuizen memenangi derbi Limburg melawan MVV Maastricht (1-2) dan untuk sementara menempati posisi kedua klasemen Keuken Kampioen Divisie. MVV berada di urutan kesepuluh.

VVV mencetak dua gol menjelang akhir babak pertama. Ismail Oulad M'Hand mengirim umpan terobosan apik kepada Mattheos Tsigkas, yang kemudian menuntaskannya dengan sepakan cungkil menawan. Pemain asal Yunani berusia 19 tahun itu membawa VVV unggul 0-1.

Pada masa tambahan waktu babak pertama, para suporter VVV yang datang mendampingi tim kembali bersorak. Lars de Blok (julukan: Blokerto Carlos) mengirim sepak pojok tepat ke kepala Eanna Clancy, yang menyundul bola masuk ke gawang: 0-2.

MVV tidak menyerah dan bangkit pada babak kedua. Lennerd Daneels mencetak gol dari titik penalti dan akhirnya memberi para pendukung MVV alasan untuk bersorak.

VVV sempat goyah menjelang akhir laga, tetapi MVV gagal meraih hasil meski menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Dengan demikian, VVV bangkit dengan baik setelah tersingkir dari ajang piala oleh Vitesse pada pertengahan pekan (0-2).