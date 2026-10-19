Voting berlanjut: Keunggulan telak Cristiano atas Messi dalam perlombaan peraih Ballon d'Or terbaik sepanjang masa

Persaingan bersejarah antara bintang Inter Miami asal Argentina, Lionel Messi, dan bintang Al Nassr asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kembali mencuat ke permukaan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kali ini, persaingan antara kedua legenda itu kembali hidup melalui sebuah inisiatif resmi dari penghargaan Ballon d'Or.

Platform resmi penghargaan tersebut meluncurkan pemungutan suara untuk memilih peraih terbaik sepanjang sejarahnya, dengan melibatkan sepuluh legenda sepak bola yang pernah memenangkan penghargaan ini setidaknya dua kali.

Kompetisi ini dimulai pada awal Oktober dan akan berlangsung hingga tengah malam 27 Oktober waktu Paris.

Menurut jaringan "tycsports" asal Argentina, para peserta harus memilih musim tertentu dari antara musim-musim ketika sang legenda meraih penghargaan tersebut.

Selain dua bintang terkemuka di era modern, daftar tersebut mencakup Ronaldo Nazario, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, dan Alfredo Di Stefano.

Salah satu aspek paling mencolok adalah bahwa setiap suara dikenakan biaya satu euro, dengan insentif tambahan berupa kesempatan mengikuti undian untuk memenangkan dua tiket menghadiri acara tahun ini, serta mendapatkan foto istimewa bersama penghargaan tersebut.

Para penggemar dapat memberikan suara lebih dari sekali, bahkan untuk mendukung pemenang yang sama, serta melihat persentase yang diperoleh setiap kandidat.

Hingga saat ini, penghargaan Ballon d'Or yang diraih Cristiano Ronaldo pada 2008 memuncaki daftar dengan 62% suara, sebuah persentase yang sangat besar.

Bintang Portugal itu meraih penghargaan ini di puncak kegemilangannya bersama Manchester United, dan itu merupakan yang pertama dari lima penghargaan individualnya.

Di sisi lain, penghargaan Ballon d'Or yang diraih Messi pada 2012 hanya memperoleh 13% dari total suara, meskipun penghargaan itu memahkotai sebuah musim bersejarah bagi sang pemain.

Jaringan tersebut menyoroti bahwa dukungan yang diterima bintang Argentina itu tersebar di delapan kali kemenangannya atas penghargaan tersebut, di mana gelarnya pada 2023, yang datang setelah ia memenangkan Piala Dunia di Qatar bersama timnas Argentina, berada di peringkat kedua dalam hal popularitas baginya, dengan 9%.

Setelah itu menyusul penghargaan Cristiano Ronaldo untuk tahun 2007 (7%) dan 2016 (2%).

Adapun penghargaan lain dari kedua pemain tersebut tidak melebihi 1%, sementara pada beberapa edisi tidak muncul persentase sama sekali.