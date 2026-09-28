Situasi tampak sempurna di antara klub-klub besar dalam sepak bola Eropa, seolah-olah perselisihan lama antara Madrid dan Uni Sepak Bola Eropa terkait proyek Liga Super telah menjadi masa lalu. Namun, keputusan yang menyatakan Manchester City bersalah karena melanggar aturan finansial Liga Primer Inggris kembali membuka berkas-berkas rumit di dalam sepak bola Eropa, dan melemparkan bayang-bayang baru pada hubungan antara klub-klub dan badan-badan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi.

Keputusan itu datang beberapa jam sebelum dimulainya pertemuan Asosiasi Klub Sepak Bola Eropa (EFC) di ibu kota Denmark, Kopenhagen. Asosiasi ini sebelumnya dikenal dengan nama Asosiasi Klub Eropa (ECA), dan menaungi lebih dari 800 klub.

Asosiasi ini dipimpin oleh warga Qatar, Nasser Al-Khelaifi, presiden Paris Saint-Germain, sejak perpecahan yang terjadi di antara klub-klub pendiri proyek Liga Super, yang hampir seluruhnya telah kembali ke sistem Eropa kecuali Real Madrid, yang terus bergerak secara independen dalam berkas ini.

Berkas Manchester City diperkirakan akan menyita perhatian besar selama pertemuan tersebut, setelah keputusan yang menyatakan klub Inggris itu bersalah kembali memunculkan pertanyaan-pertanyaan lama seputar sejauh mana konsistensi penerapan aturan finansial terhadap berbagai klub, di saat para kritikus menilai bahwa sebagian klub mematuhi regulasi sementara klub-klub lain memanfaatkan ruang gerak yang lebih besar di dalam sistem.

City dan Paris dalam pusaran kontroversi

Manchester City dan Paris Saint-Germain selama ini termasuk klub-klub paling menonjol yang memunculkan tanda tanya soal sumber pendanaan dan nilai sejumlah kontrak sponsor komersial.

Dari 115 dakwaan yang dilayangkan Liga Primer Inggris terhadap Manchester City, puluhan tuduhan berkaitan dengan kontrak komersial yang diduga digelembungkan nilainya, melalui kesepakatan sponsor yang terkait dengan perusahaan-perusahaan di Abu Dhabi, menurut berkas yang menjerat klub Inggris tersebut.

Di sisi lain, Paris Saint-Germain dan presidennya, Nasser Al-Khelaifi, menghadapi kritik dan tuduhan serupa dari berbagai pihak terkait sifat hubungan komersial dan pendanaan mereka yang berkaitan dengan Qatar. Hal ini menempatkan Al-Khelaifi dalam posisi yang sangat sensitif, karena ia tidak hanya memimpin Paris Saint-Germain, tetapi juga memimpin lembaga yang mewakili kepentingan ratusan klub Eropa.

Ironi semakin tajam mengingat presiden salah satu klub yang menjadi pusat pembahasan semacam ini adalah orang yang sama yang memimpin asosiasi yang seharusnya mewakili seluruh klub Eropa. Hal ini membuat pertemuan Kopenhagen berpotensi menjadi arena penting untuk membahas dampak keputusan Manchester City, serta segala konsekuensi yang bisa timbul terhadap masa depan hubungan antarklub besar.

Selama pertemuan tersebut, Al-Khelaifi akan dikelilingi sejumlah sekutu terkemukanya di sepak bola Eropa, di antaranya sosok seperti Ceferin, Gill Marin, dan Laporta. Namun, menangani dampak yang ditinggalkan oleh berkas Manchester City bukanlah tugas mudah, terutama dengan semakin meluasnya lingkaran pihak yang mulai membicarakan hak finansial dan potensi kompensasi.

Klub-klub Liga Primer Inggris bergerak

Dampak kasus ini tidak berhenti pada batas Manchester City, karena 19 klub lain di Liga Primer Inggris tengah mencari jalur hukum yang dapat digunakan untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang mereka katakan telah mereka derita selama bertahun-tahun terakhir, jika terbukti bahwa pelanggaran yang dituduhkan kepada klub itu memengaruhi persaingan atau distribusi pendapatan dan peluang di dalam kompetisi.

Perkara ini juga memicu reaksi dari para pemain, baik mantan maupun yang masih aktif, di antaranya David de Gea, yang mengungkapkan kemarahannya melalui media sosial dengan kalimat sinis: "Berapa banyak gelar Liga Primer Inggris yang saya menangkan?", mengisyaratkan kontroversi seputar gelar-gelar yang diraih Manchester City selama tahun-tahun terakhir.

Persoalan ini tak berhenti pada klub-klub Inggris, karena muncul laporan-laporan di Rumania yang membicarakan kemungkinan klub Barcelona mengkaji soal tuntutan kompensasi, dengan latar belakang tersingkirnya mereka dari Manchester City di babak kualifikasi Liga Champions Eropa tahun 2016, dan segala konsekuensi finansial yang menimpa klub akibat hal itu, menurut laporan-laporan tersebut.

Dengan demikian, keputusan yang menyatakan Manchester City bersalah tidak lagi sekadar perkara yang berkaitan dengan pelanggaran regulasi finansial di dalam Liga Primer Inggris, melainkan berubah menjadi berkas yang lebih luas yang dapat kembali membuka perdebatan seputar keadilan persaingan, cara penerapan aturan, dan tanggung jawab finansial klub, di samping kemungkinan munculnya tuntutan finansial dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pelanggaran yang menjadi pokok perkara.

Di saat Asosiasi Klub Eropa bersiap menggelar pertemuannya di Kopenhagen, Al-Khelaifi mendapati dirinya berhadapan dengan berkas baru yang rumit di dalam salah satu lembaga terbesar yang mewakili klub-klub di benua tersebut, setelah kasus Manchester City kembali membawa ketegangan ke permukaan, dan mengancam untuk membuka kembali berkas-berkas yang dikira sepak bola Eropa telah mulai ditutup.