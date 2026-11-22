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Situasinya terasa paradoks. Saat Luciano Spalletti, dalam konferensi pers seusai kemenangan 4-0 atas Venezia, meminta lewat media agar seorang penyerang tengah berfisik kuat didatangkan untuk memperkuat skuad, di Turki mantan pemain Juventus, Dusan Vlahovic, yang pernah diminta pelatih asal Toscana itu kepada manajemen untuk dipertahankan, berhasil kembali ke performa masa jayanya di bawah asuhan Vincenzo Italiano di Besiktas. Performa itulah yang dulu meyakinkan Juventus dan Arrivabene pada saat itu untuk merekrutnya.

DUA GOL LAGI DAN NOVEMBER PENUH REKOR - Hari ini, dalam kemenangan tandang Besiktas 4-2 atas Konyaspor, penyerang Serbia itu kembali mencuri perhatian lewat dua gol yang membuka keunggulan. Gol pertama dicetak melalui tendangan voli kaki kanan tanpa kontrol, lalu gol kedua tercipta setelah ia berlari ke ruang di belakang pertahanan untuk menyambut umpan Ndidi dan kembali menaklukkan kiper lawan dengan kaki kanan.



Ini menjadi dua gol dalam satu laga untuk kali kedua secara beruntun bagi Vlahovic, setelah melakukannya saat melawan Genclerbirligi sebelum jeda. Dengan demikian, ia telah mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan sepanjang November sejauh ini, sebuah rekor kecil. Catatannya dalam 30 hari terakhir mencapai 5 gol dan 1 assist.

TOP SKOR DI TURKI - Dampak positif asuhan Italiano terhadap Vlahovic juga terlihat jika menilik seluruh musimnya bersama klub asal Istanbul itu. Dalam 10 penampilan di Super Lig, ia telah mencetak 11 gol dan 1 assist. Saat ini ia menjadi top skor kompetisi, di depan Gift Orban yang masih mengoleksi 10 gol, serta Salah dan Osimhen yang sejauh ini sama-sama mencetak 9 gol. Osimhen saat ini absen karena cedera.

KINI SAATNYA BANGKIT DI EROPA - Jika ada satu aspek yang masih bisa ditingkatkan Vlahovic musim ini, itu adalah penampilannya di Eropa, yang setidaknya sejauh ini belum menyamai performanya di liga. Besiktas mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang dan satu kekalahan dalam perjalanan mereka di Liga Europa. Meski Vlahovic baru sekali menjadi starter dan melewatkan satu dari empat pertandingan karena gastroenteritis, jumlah golnya di Eropa masih nol. Angka itu tetap nol jika babak kualifikasi melawan Zalgiris Kauno turut dihitung.

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BESIKTAS MEMBURU GALATASARAY DAN TRABZONSPOR - Berkat Vlahovic pula, Besiktas akhirnya kembali menemukan ritmenya dan, setelah melalui periode buruk, mulai mengejar Trabzonspor, terutama Galatasaray. Kedua tim itu berada di atas Besiktas dalam klasemen. Galatasaray, yang diperkuat Osimhen dan rekan-rekannya, memimpin dengan keunggulan 6 poin. Pada pertandingan berikutnya, derbi yang menjadi duel langsung kedua tim akan berlangsung pada 30 November mendatang di Tupras Stadium, kandang Besiktas.