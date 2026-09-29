Viviano yakin: "Jika Ramos memainkan enam pertandingan ini bersama Juventus, dia akan mencetak lima gol"

Emiliano Viviano, mantan kiper, menyampaikan pendapatnya kepada Cronache di Spogliatoio soal penampilan Goncalo Ramos, penyerang Milan, yang mencetak gol bersama tim nasional Portugal dalam laga kedua di Norwegia di ajang Nations League yang sedang berlangsung pada jeda internasional ini: "Penguasaan bola harus ditingkatkan. Jika Anda mampu menguasai bola dengan baik dan dengan begitu mendorong garis permainan ke sana, Gonçalo Ramos tidak terlalu perlu turun ke sini untuk membantu Anda dan lebih banyak bekerja di kotak penalti, yang menurut saya, omong-omong, merupakan area di mana dia kuat. Beberapa hari lalu saya memberikan contoh ini secara pribadi, dan saya sangat yakin akan hal itu: jika Gonçalo Ramos memainkan enam pertandingan ini bersama Juventus, dia akan mencetak lima gol di liga, saya katakan itu dengan jujur. Jelas Kolo Muani melakukan pekerjaan yang berbeda dan apa pun yang Anda mau, tetapi Goncalo Ramos kuat di dalam kotak penalti, dia sudah menunjukkannya bersama Portugal, juga di Piala Dunia. Lalu dia juga bekerja sangat keras, memberi bantuan; pekerjaan itu memungkinkan Anda memiliki tekanan awal yang penting dan merapatkan jarak, tetapi kenyataannya saya mengharapkan Milan - dan itu masih belum dilakukannya - untuk dominan juga di sisi lain. Sedikit lebih banyak memainkan bola, sementara sekarang mereka bermain sangat mengandalkan transisi dan vertikal."