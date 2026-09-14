Roi Vitoria, pelatih Al Wasl Uni Emirat Arab, mengomentari kekalahan timnya dari Al Qadsiah Arab Saudi dengan skor (1-2), pada Senin malam ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd, dalam laga pekan pertama fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Vitoria mengatakan dalam konferensi pers seusai pertandingan: "Kami menampilkan pertandingan yang bagus dan seimbang di babak pertama, kami tampil terorganisir, tetapi kami tidak efektif dari sisi menyerang. Di babak kedua, Al Qadsiah memanfaatkan kesalahan kami dan mencetak dua gol, sebelum tim kami membaik dan mampu mencetak gol di menit-menit akhir, tetapi waktu tidak berpihak pada kami untuk menyamakan kedudukan. Saya puas dengan penampilan, tetapi saya tidak puas dengan hasilnya".

Menjawab pertanyaan tentang kebobolan dua gol beruntun oleh Al Wasl di babak kedua, dan apakah hal itu disebabkan oleh lemahnya konsentrasi, ia berkata: "Al Qadsiah sangat terorganisir, dan berusaha memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan serta berhasil melakukannya. Kami bisa saja lebih fokus dan tidak membiarkan kebobolan dua gol beruntun. Namun sayangnya, kebangkitan kami datang terlambat dalam pertandingan, kami hanya mampu mencetak satu gol, dan kami tidak mampu membalikkan keadaan".

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Di sisi lain, Brendan Rodgers, pelatih Al Qadsiah, mengungkapkan kepuasannya atas awal kiprah kontinental timnya, menegaskan bahwa kemenangan atas Al Wasl merupakan langkah penting dalam penampilan Asia perdana tim.

Rodgers mengatakan dalam konferensi pers: "Kami memulai dengan langkah yang benar, dan meraih kemenangan di laga pembuka Asia. Kami puas dengan apa yang kami tampilkan di liga dan Piala Asia, dan dengan mendapatkan istirahat serta membaiknya kondisi, kami akan tampil lebih baik".

Ia menyoroti sulitnya kondisi yang dijalani tim dalam pertandingan-pertandingan terakhirnya, menjelaskan: "Kami bermain tiga pertandingan dalam rentang waktu yang sempit, dan dalam suhu serta kelembapan yang tinggi. Setelah semua kondisi yang kami lalui ini dan tekanan pertandingan, penting bagi kami untuk keluar dengan kemenangan hari ini di laga pembuka kontinental, lalu mendapatkan istirahat dan meninjau semua yang terjadi".

Rodgers berbicara tentang keputusannya melakukan perubahan pada susunan pemain Al Qadsiah, dengan mengatakan: "Kami mencoba melakukan rotasi secara relatif terhadap para pemain, dan menggunakan sekitar lima nama dari para pemain lokal. Penting bagi kami untuk memberikan istirahat kepada sebagian pemain, dan kami meraih yang terpenting, yaitu kemenangan, dan ini merupakan langkah yang sangat baik dalam penampilan Asia perdana".

Pelatih asal Inggris itu menekankan pentingnya mengelola beban fisik para pemainnya selama periode mendatang, dengan mengatakan: "Saya akan melakukan proses rotasi yang diperlukan, dan kami memiliki pemain yang telah melalui tekanan fisik yang besar".

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Rodgers memberi contoh dengan pemainnya, Kenoneisi, menjelaskan: "Kenoneisi tampil hingga tahap lanjut di Piala Dunia, dan bergabung dengan kami setelah sekitar tiga pekan, lalu tampil di semua pertandingan, dan hari ini ia keluar dalam keadaan mengalami kelelahan dan tampak cedera padanya".

Menjawab pertanyaan tentang persiapan Al Qadsiah setelah menjalani 9 pertandingan dalam satu bulan, dan apa yang direncanakan tim selama masa jeda, Rodgers menegaskan bahwa istirahat akan menjadi prioritas pada tahap mendatang. Ia berkata: "Akan ada istirahat penting bagi kami, dan sebagian akan pergi untuk beristirahat selama masa jeda, dan setelah itu kami dapat meningkatkan intensitas persiapan".

Pelatih Al Qadsiah itu menambahkan: "Setelah semua tekanan ini, semua orang harus mendapatkan istirahat yang cukup. Para pemain kami bukan mesin, dan mereka juga membutuhkan istirahat serta rotasi, dan penting untuk menangani kondisi tekanan pertandingan dengan cara yang tepat".

Rodgers menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Al Qadsiah telah mencapai tujuan terpenting di awal perjalanan Asianya, yaitu meraih tiga poin, seraya menyebutkan bahwa masa jeda mendatang akan memberikan tim kesempatan untuk memulihkan energinya dan bersiap secara lebih baik untuk ajang-ajang mendatang.

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