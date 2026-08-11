Gelandang bintang Paris Saint-Germain asal Portugal, Vitinha, memastikan bahwa dirinya siap tampil dalam laga Piala Super Eropa melawan Aston Villa besok Rabu, seraya menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekannya ingin bekerja lebih keras untuk meraih lebih banyak gelar.

Paris Saint-Germain menjuarai Liga Champions Eropa untuk musim kedua secara beruntun, sementara Aston Villa meraih gelar Liga Europa.

Vitinha berkata dalam konferensi pers menjelang laga melawan Aston Villa: "Saya baik-baik saja. Tahun lalu kami telah menunjukkan bahwa kami haus akan gelar. Kami ingin memenangkan lebih banyak gelar dan lebih banyak trofi. Dan tahun ini tidak berbeda. Ini akan sulit, tetapi kami ingin memberikan yang terbaik untuk memenangkan lebih banyak lagi".

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip situs resmi Paris Saint-Germain: "Tentu saja, kami tahu bahwa waktu persiapan agak singkat. Kami tidak bisa mendapatkan waktu istirahat dan persiapan seperti biasa. Saya rasa saya dan tim akan siap untuk laga hari Rabu. Kami akan memberikan yang terbaik untuk menang".

Ia melanjutkan: "Kami semua mengenal Aston Villa, bahkan dengan dimulainya musim baru. Bermain melawan mereka selalu sulit. Saya masih ingat betul pertandingan kami melawan mereka di Liga Champions Eropa dua tahun lalu, saya mengingatnya dengan baik. Itu sulit, terutama babak kedua. Kami menyadari betapa sulitnya laga hari Rabu, tetapi kami juga tahu bahwa Piala Super adalah pertandingan yang jarang bisa diikuti sepanjang karier seorang pemain".

Ia menyambung: "Kami telah mendapatkan waktu untuk beristirahat setelah Piala Dunia. Kami siap untuk menjalani pertandingan. Kami harus fokus sepenuhnya. Pikiran kami tertuju pada laga hari Rabu dan Piala Super ini".

Mengenai kandidat pilihannya untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini, ia berkata: "Ada banyak pemain istimewa yang bisa memenangkan Ballon d'Or tahun ini".

Ia menambahkan: "Bagi saya, saya rasa wajar jika gelar itu diraih oleh pemain Paris Saint-Germain, seperti Khvicha Kvaratskhelia setelah musimnya yang luar biasa di Liga Champions Eropa, atau Ousmane Dembele setelah musimnya yang istimewa, atau Fabian Ruiz yang memenangkan segalanya. Ada juga pemain istimewa lainnya yang menjalani musim yang luar biasa seperti Harry Kane dan Kylian Mbappe. Tidak diragukan lagi saya melewatkan beberapa nama, tetapi saya memilih pemain Paris".



