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MVV mengalahkan Vitesse 2-1 di kandang sendiri pada Minggu sore. Kemenangan itu membawa tim asuhan Andries Jonker ke posisi ketujuh Keuken Kampioen Divisie. Vitesse tetap berada di posisi ke-11.

Peluang besar pertama dalam pertandingan ini didapat tim tamu. Naoufal Bannis leluasa melepaskan tembakan di dalam kotak penalti. Namun, tembakannya terlalu lemah dan mudah ditangkap Hugo Wentges.

Setelah itu, kedua tim sesekali melancarkan serangan, tetapi tak ada peluang besar yang tercipta hingga menit ke-26.

Bek Vitesse Luuk Wouters dengan mudah tersingkir dalam perebutan bola panjang dari belakang. Noa el Hamdaoui kemudian mengirim umpan silang yang menemui Olivier Dumont. Ia melepaskan tembakan ke pojok jauh gawang untuk membawa MVV unggul 1-0.

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Babak kedua di Maastricht berjalan lambat. Ancaman nyata pertama baru muncul pada menit ke-65.

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Finn Dicke berhasil menyambut bola pertama dari sepak pojok dan menanduknya ke pojok jauh, tetapi bola membentur tiang.

Tak lama kemudian, Vitesse kembali dibuat cemas. Pemain pengganti Nino Zonneveld melakukan tekel terhadap Elias Sierra di kotak penalti. Beruntung bagi tim tamu, wasit tidak memberikan penalti.

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Sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir, pelatih Vitesse Rüdiger Rehm memasukkan Alexander Büttner. Pada sentuhan pertamanya, Büttner mengirim bola ke depan gawang untuk Zonneveld, yang menuntaskannya dengan apik: 1-1.

Vitesse tak sempat lama menikmati gol penyama kedudukan itu. Serangan pertama tim asal Maastricht setelah gol tersebut langsung membuahkan hasil. Sierra mencetak gol lewat tembakan jarak jauh: 2-1.

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Seusai pertandingan, para suporter yang datang dari Arnhem marah kepada para pemain. "Kalian harus malu!" terdengar dinyanyikan dari tribune tim tamu.