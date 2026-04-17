Vitesse gagal dalam perebutan posisi keempat; ADO Den Haag menghancurkan RKC Waalwijk yang tampil buruk

ADO Den Haag menghancurkan RKC Waalwijk pada Jumat malam, di mana Michiel Kramer yang akan hengkang mendapat penghormatan khusus sebelum pertandingan dimulai. SC Cambuur menelan kekalahan di Doetinchem, dan Vitesse (belum) menjadi juara periode keempat di Keuken Kampioen Divisie karena hasil imbang, meskipun hasil-hasil lain juga diperlukan untuk itu. Willem II kini memimpin dalam perebutan tiket ke babak play-off untuk promosi.

Setelah delapan pertandingan, Willem II memimpin dengan 19 poin. ADO berada di posisi kedua dengan 18 poin. Vitesse mengikuti di posisi ketiga dengan 17 poin, dengan satu pertandingan tersisa di periode keempat. Willem II hampir meraih gelar periode di periode ketiga, namun akhirnya harus mengakui keunggulan SC Cambuur. Sebagai catatan, tiket playoff tidak diberikan kepada peringkat ketiga, meskipun peringkat satu dan dua telah memenangkan satu periode.

ADO Den Haag - RKC Waalwijk 5-1

ADO sudah unggul setelah 12 menit. Serangan yang indah diselesaikan oleh Bryan Fiabema di tiang jauh: 1-0. Setelah itu, permainan berjalan cepat. Meskipun ADO sudah menjadi juara, mereka tidak mengendurkan serangan. Setelah istirahat, tim dari Den Haag memperlebar keunggulan menjadi 5-0. Tim van der Leij mencetak gol menjadi 5-1 untuk RKC.

De Graafschap - SC Cambuur 3-1

SC Cambuur, yang sudah promosi, unggul lebih dulu lewat Jort van der Sande. Pemain internasional Bonaire itu menyundul bola tendangan bebas dari Mark Diemers ke sudut gawang. Keunggulan itu tak bertahan lama. Sepuluh menit kemudian, Nathan Kaninda mencetak gol dengan tendangan keras yang membentur bagian bawah mistar gawang setelah serangan balik yang indah. Tepat sebelum jeda, Levi Schoppema justru membawa tim tuan rumah unggul. Ia mencetak gol dari sudut yang sulit, setelah melewati kiper. Di babak kedua, Joran Hardeman bahkan mengubah skor menjadi 3-1. Ia baru masuk ke lapangan selama enam belas detik dan langsung mencetak gol.

Almere City FC - FC Dordrecht 4-1

Ferdy Druijff, yang kembali ke starting line-up, langsung menunjukkan kemampuannya pada Jumat malam di Almere. Ia mencetak gol dari jarak jauh dengan tendangan datar: 1-0. Tak lama setelah itu, Marley Dors membawa tim tuan rumah unggul 2-0 setelah serangan yang bagus. Meskipun Dordrecht akhirnya membalas melalui talenta muda Robin van Asten menjelang akhir babak pertama, hal itu tak cukup. Druijff dan Jamie Jacobs memperlebar skor setelah jeda: 4-1.

Vitesse - MVV Maastricht 0-0

Meskipun Vitesse bisa saja mengambil langkah besar menuju gelar juara periode, mereka gagal mengalahkan MVV. Di Arnhem, tim tuan rumah jauh lebih unggul daripada tim tamu, namun mereka tidak mampu mencetak gol: 0-0. Vitesse kini bukan lagi pemuncak klasemen, melainkan berada di posisi ketiga periode ini.

Willem II - Jong AZ 3-0

Devin Haen membawa timnya unggul 1-0 hanya dalam sepuluh menit. Penyerang itu menyundul bola dari tendangan sudut dengan apik ke sudut jauh. Tiga menit kemudian, Siegert Baartmans membawa tim Tilburg unggul 2-0. Finn Stam, yang kembali ke starting line-up setelah cedera berkepanjangan, menentukan skor akhir di babak kedua. Ia mencetak gol dengan tendangan memutar yang indah ke sudut jauh.

Roda JC Kerkrade - FC Emmen 2-2

Saat Anthony van der Hurk membuang peluang besar, bek kiri Koen Jansen berhasil membuka skor pada menit ke-17. Tepat sebelum jeda, Joshua Nisbet membawa Roda unggul 2-0. Ia mencetak gol dari luar kotak penalti melalui bagian dalam tiang gawang.

Namun, di babak kedua, Roda kehilangan keunggulan tersebut sepenuhnya. Romano Postema berhasil menerobos dan mencetak gol menjadi 2-1. Bahkan ketika Emmen bermain dengan sepuluh orang, mereka masih lebih unggul daripada tim tuan rumah. Pada akhirnya, Postema juga mencetak gol penyeimbang menjadi 2-2.

Helmond Sport - VVV-Venlo 2-0

Para penonton di Helmond tidak benar-benar mendapatkan apa yang mereka bayar. Gol pun tak kunjung tercipta, meski VVV-Venlo memang tampil lebih dominan seiring berjalannya babak kedua. Namun, justru Helmond Sport-lah yang mencetak gol secara mengejutkan. Pemain pengganti Labinot Bajrami mencetak gol pembuka 1-0 dan Noah Makanza menggandakan keunggulan tuan rumah tak lama setelahnya. Kemenangan yang sangat dinantikan bagi Helmond di tengah musim yang kurang memuaskan.

Jong PSV - Jong Ajax 0-1

Babak pertama di De Herdgang berjalan kurang menarik. Situasi berubah ketika Jong Ajax memimpin setelah hampir satu jam pertandingan melalui Don O'Neil, yang mencetak gol ke sudut jauh. Itu cukup bagi tim muda dari Amsterdam untuk menang, sementara Jong PSV tidak mampu membalikkan ketertinggalan tipis tersebut dalam 30 menit terakhir.

Jong FC Utrecht - FC Eindhoven 3-0

FC Eindhoven, di mana pelatih Jan Poortvliet memperpanjang kontraknya, mengalami malam yang dramatis di Utrecht. John Neeskens menyebabkan penalti, yang dieksekusi oleh Rafik El Arguioui. Hanya dua menit kemudian, Tijn den Boggende menggandakan skor menjadi 2-0. Den Boggende yang sama mencetak gol menjadi 3-0 tak lama setelah babak kedua dimulai, sehingga Jong FC Utrecht memastikan kemenangan telak dan mudah di kandang sendiri. Di masa tambahan waktu, pemain Eindhoven Amir Bryson menerima kartu merah.

TOP Oss - FC Den Bosch 4-2

Kévin Monzialo membawa FC Den Bosch unggul pada menit kesembilan, setelah Bryan van Hove secara ceroboh memberikan penalti. Tak lama setelah babak kedua dimulai, Stan Maas menggandakan keunggulan tim tamu. Mauresmo Hinoke menghidupkan kembali harapan TOP Oss hanya dua menit kemudian. Di pertengahan babak kedua, Mart Remans memperkecil ketertinggalan dengan mencetak gol dari jarak dekat. Akibat kembang api yang dilemparkan dari luar stadion ke dalam lapangan, derby ini sempat terhenti sejenak di fase akhir. Setelah pertandingan dilanjutkan, Van Hove, yang menjadi kambing hitam di babak pertama, mencetak gol penentu skor 3-2. Pemain pengganti Maxim Mariani memastikan skor akhir menjadi 4-2 di menit terakhir.