Virus yang menghentikan kompetisi internasional... Pukulan telak bagi Liverpool menjelang laga melawan Manchester City

Liverpool mendapat pukulan telak akibat cedera yang dialami salah satu pemainnya, menjelang laga melawan Manchester City pada Sabtu malam mendatang di perempat final Piala FA.

Cedera ini terjadi pada fase krusial musim ini, di mana Liverpool sedang berjuang untuk mengamankan posisi di empat besar yang akan lolos ke Liga Champions musim depan.

Saat ini, Liverpool berada di peringkat kelima klasemen Liga Premier dengan 49 poin, tertinggal 5 poin dari Aston Villa yang berada di peringkat keempat.

Tim Liverpool juga telah lolos ke perempat final Liga Champions, bersiap menghadapi Paris Saint-Germain, serta berupaya melanjutkan perjalanan di Piala FA.

Pukulan ini datang akibat cedera yang dialami bek kanan Jeremy Frimpong, saat ia bermain bersama timnas Belanda dalam laga persahabatan melawan Ekuador pada Selasa kemarin, yang berakhir imbang 1-1.

Frimpong masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua menggantikan rekan setimnya di Liverpool, Cody Gakpo, namun ia harus meninggalkan lapangan hanya 13 menit kemudian akibat cedera.

Frimpong berjalan menuju terowongan menuju ruang ganti dengan wajah kecewa, yang membuat manajer The Reds, Arne Slot, merasa khawatir.

Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, mengomentari cedera Frimpong setelah pertandingan dengan mengatakan: "Ini pukulan yang menyakitkan, Jeremy (Frimpong) mengalami cedera parah, dan kami terpaksa menggantikannya."

Cedera ini merupakan yang ketiga bagi pemain internasional Belanda tersebut di musim ini, yang memengaruhi partisipasinya secara teratur di musim pertamanya bersama Liverpool.

Selain itu, cedera ini terjadi bersamaan dengan cedera bek kanan lainnya, Conor Bradley, yang mungkin memaksa Slot untuk mengandalkan Dominik Szoboszlai di posisi bek kanan saat menghadapi Manchester City, sehingga kehilangan tenaganya di lini tengah.