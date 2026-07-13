"Virus Menghancurkan Impian Norwegia".. Kisah di Balik Layar yang Mengejutkan Terkait Keputusan Mengganti Haaland Saat Melawan Inggris

Tim nasional Norwegia kehilangan peluang bersejarah untuk lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026, setelah mengalami kekalahan dramatis 2-1 dari Inggris.

Erling Haaland tidak berhasil menyelamatkan Norwegia dari tersingkirnya, meskipun ia telah berupaya keras dalam pertandingan yang menegangkan tersebut.

Namun, mantan penyerang Chelsea, Tony Cascarino, mengatakan bahwa Erling Haaland ditarik keluar saat Norwegia kalah dari Inggris di Piala Dunia karena sakit.

Namun, para penggemar di seluruh dunia, termasuk Gary Neville, analis olahraga di saluran ITV, terkejut ketika Haaland, yang berusia 25 tahun, diganti di pertengahan babak perpanjangan waktu.

Cascarino, yang pernah membela tim nasional Republik Irlandia pada Piala Dunia 1990 dan 1994, mengungkapkan bahwa ia menerima pesan teks yang menegaskan bahwa penyerang Manchester City tersebut sedang terserang virus.

Kepada surat kabar "World Cup Weekender", ia mengatakan: "Saya menerima pesan di tengah pertandingan yang menyebutkan bahwa Erling Haaland sedang tidak dalam kondisi baik. Dia juga sedang menderita suatu penyakit."

Dia melanjutkan: “Dia tampak tidak dalam kondisi fisik yang baik. Memang dia tidak terlalu sering menyentuh bola, tapi saya juga terkejut melihat betapa kurangnya energi yang dimilikinya.”

Persiapan Norwegia menjelang pertandingan penentu melawan Inggris terganggu ketika virus menyebar di kamp tim.

Hal itu membuat banyak anggota tim harus berlomba dengan waktu untuk membuktikan bahwa mereka layak bermain.

Kapten Arsenal, Martin Ødegaard, mengakui bahwa beberapa rekan setimnya merasa tidak enak badan beberapa hari menjelang pertandingan.

Pelatih timnas Norwegia, Stale Solbakken, mengaku menyesal tidak mengganti Haaland lebih awal.

Dia, yang dengan marah melemparkan botol air ke arah asisten pelatih setelah gol penyama kedudukan Inggris, berkata: “Keputusan untuk menariknya keluar tidaklah sulit karena dia sudah kehabisan tenaga… Mungkin saya seharusnya menariknya keluar sepuluh menit lebih awal.”

Kegagalan Norwegia mengakhiri harapan Erling Haaland untuk memenangkan Sepatu Emas, di mana ia mencetak tujuh gol di turnamen ini — satu gol lebih sedikit dari Kylian Mbappé dan Lionel Messi yang berhasil mencapai semifinal.

Namun, Haaland secara mengejutkan mengungkapkan bahwa ia akan mendukung Inggris di sisa pertandingan Piala Dunia.