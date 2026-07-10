Virus mengancam impian "Tiga Singa"... Bintang Inggris harus absen menjelang laga melawan Norwegia

Tim nasional Inggris memasuki masa siaga beberapa hari menjelang salah satu pertandingan terpentingnya di Piala Dunia 2026, setelah kamp “Tiga Singa” mengalami kemunduran kesehatan yang tak terduga yang mengancam kesiapan salah satu bintang utamanya.

Sementara pelatih Thomas Tuchel sedang melakukan persiapan akhir menjelang pertandingan melawan Norwegia di babak perempat final, kekhawatiran mengenai kondisi Declan Rice semakin meningkat, di saat lebih dari satu pemain mengalami masalah fisik yang berpotensi mengacaukan rencana timnas Inggris.

Perhatian di Inggris kini tertuju pada Declan Rice, setelah laporan media lokal mengungkap bahwa ia menderita infeksi virus yang diduga sebagai radang usus, yang membuat staf teknis dan medis tim nasional berada dalam keadaan siaga beberapa hari menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Norwegia di babak perempat final Piala Dunia 2026.

Gelandang tersebut tidak ikut serta dalam dua sesi latihan terakhir tim nasional, dan dalam beberapa waktu terakhir ia juga mengalami masalah pada tendon lutut dan punggung bawah. Menurut laporan surat kabar "Daily Mail" dan Badan Penyiaran Inggris "BBC", tim medis timnas Inggris memutuskan untuk mengisolasi Rice dari kelompok, sebagai langkah pencegahan guna mencegah penularan infeksi ke pemain lainnya.

Kekhawatiran timnas Inggris tidak hanya terbatas pada Rice saja, karena staf pelatih terus memantau kondisi fisik sejumlah pemain menjelang laga melawan Norwegia, terutama Reece James dan Marc Ghee, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca".

Reece James tampaknya hampir siap untuk bermain, setelah kembali berlatih pada hari Kamis. Bek kanan tersebut sempat menjadi starter dalam dua pertandingan pertama Inggris di Piala Dunia, sebelum merasakan nyeri pada otot paha belakang setelah hasil imbang tanpa gol melawan Ghana, cedera yang terus dialaminya selama beberapa hari terakhir.

Sementara itu, Marc Gihy masih dalam proses pemulihan dari kelelahan pada otot paha belakangnya, di mana tim medis menangani kondisinya dengan sangat hati-hati. “BBC” melaporkan bahwa pemain tersebut akan menjalani evaluasi ulang pada hari Jumat, untuk menentukan sejauh mana kesiapannya bermain melawan Norwegia.

Di sisi lain, dipastikan Jarell Quansah tidak akan bermain untuk timnas Inggris, setelah ia diusir dari lapangan saat melawan Meksiko dan dijatuhi sanksi skorsing dua pertandingan, sehingga ia tidak dapat tampil di babak perempat final.

Selain itu, Thomas Tuchel juga kehilangan jasa gelandang Jordan Henderson hingga akhir turnamen, setelah ia mengalami patah tulang pada lengan kirinya akibat bertabrakan dengan papan iklan dan terjatuh dengan posisi yang tidak seimbang, saat para pemain Inggris merayakan lolosnya tim ke babak berikutnya bersama para pendukung setelah mengalahkan Meksiko di Stadion Azteca.

Kini, staf pelatih timnas Inggris menanti dengan cemas perkembangan dalam beberapa jam ke depan, menunggu kabar terbaru mengenai kondisi kesehatan Declan Rice dan hasil pemeriksaan akhir sejumlah pemain, dengan harapan dapat menghadapi laga penentu melawan Norwegia dalam kondisi yang sebaik mungkin.