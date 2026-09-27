Liverpool menerima pukulan menyakitkan selama jeda internasional, setelah penyerangnya Alexander Isak meninggalkan pemusatan latihan timnas Swedia dan kembali ke klubnya, menyusul cedera ringan di bagian paha yang dialaminya saat menghadapi Rumania di UEFA Nations League.

Liverpool mengumumkan, dalam pernyataan resmi pada Minggu hari ini, bahwa Isak meninggalkan pemusatan latihan timnas Swedia karena cedera tersebut, dan akan absen dari tiga pertandingan tersisa negaranya selama jeda internasional saat ini, sebelum menjalani pemeriksaan medis oleh tim medis klub.

Isak memulai pertandingan melawan Rumania sebagai starter, dan membuka keunggulan Swedia pada menit ke-20 dalam kemenangan 2-1, sebelum menuntaskan laga hingga akhir. Namun ia kemudian merasakan dampak cedera yang membuatnya tidak dapat melanjutkan kiprahnya bersama timnas.

Graham Potter, pelatih Swedia, menjelaskan bahwa sang penyerang mengalami masalah ringan di bagian paha, seraya menegaskan bahwa itu bukan cedera serius. Namun, padatnya jadwal pertandingan dalam waktu singkat mendorong tim pelatih untuk mencoretnya dari laga-laga mendatang.

Swedia bersiap menghadapi Polandia, Senin besok, kemudian Bosnia dan Herzegovina pada Jumat, sebelum bertemu Rumania kembali pada 5 Oktober, laga-laga yang akan dilewatkan Isak karena cedera.

Liverpool berharap penyerangnya pulih sebelum laga yang dinanti melawan Manchester City, yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Oktober dalam pekan keenam Liga Inggris, terutama karena Isak telah mencetak 5 gol bersama klub dan timnas negaranya sejak awal musim.