Skuad Dirongrong Virus Corona, Timnas Republik Ceko Batalkan Laga Lawan Skotlandia Di UEFA Nations League

Timnas Republik Ceko memutuskan mundur dari laga kedua Grup B2 musim 2020/21 kontra Skotlandia yang sedianya digelar di Stadion Andruv, Olomouc, Senin (7/9) waktu setempat.

Ceko menarik diri lantaran salah satu staf tim dinyatakan positif terpapar virus corona.

Hal itu diumumkan Federasi Sepak Bola Republik Ceko (FACR) via media sosial pada Sabtu (5/9).

🆕 The national team will not play against on Monday due to representatives decision and the current situation with the COVID-19.



The national team ends current preparations with the immediate effect straight after the win against Slovakia.