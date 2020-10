Protokol Virus Corona, Debut Edinson Cavani Tertunda Di Manchester United

Striker baru , Edinson Cavani (33 tahun), dipastikan belum bisa melakoni debutnya pada akhir pekan ini lantaran protokol isolasi mandiri setelah kedatangannya dari Prancis.

Cavani resmi didatangkan Man United secara gratis dari pada tenggat bursa transfer musim panas, Senin (5/10). Bomber asal itu dikontrak semusim dengan opsi perpanjangan 12 bulan.

Di Inggris, pedoman pencegahan virus corona mengharuskan setiap individu untuk melakukan karantina selama 14 hari setelah kedatangan mereka dari wilayah asing tertentu.

Striker asal Uruguay itu datang langsung dari Prancis—negara dalam daftar 10 besar dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi di dunia—yang juga mengharuskan sang pemain berlatih sendiri sejak bergabung dengan Setan Merah.

Terdekat, Man United akan menghadapi pada pekan kelima Liga Primer Inggris di St James’ Park, Minggu (18/10) dini hari WIB.

📋 Ole will have a key decision to make for who leads the line at Newcastle on Saturday... 🛣️#MUFC #NEWMUN