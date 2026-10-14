Virgil van Dijk yang masuk sebagai pemain pengganti menyaksikan Bradley Barcola dan Jeremie Frimpong bersinar dalam pesta enam gol Liverpool

Liverpool menebus kekalahan memalukan 0-3 dari Manchester City pada Minggu lalu. Raksasa Inggris itu menang 3-6 saat bertandang ke markas klub Austria, LASK Linz, dalam fase liga Liga Champions. Virgil van Dijk, sementara itu, memulai pertandingan dari bangku cadangan untuk pertama kalinya setelah sekian lama.

Dengan Ryan Gravenberch dan Jeremie Frimpong sebagai starter, Liverpool unggul pada pertengahan babak pertama. Konstantinos Tsimikas mengirim umpan silang tajam dari sisi kiri kepada Ronald Araújo, yang membuka skor bagi tim tamu lewat sundulan.

Hanya dua menit kemudian, rekrutan musim panas Bradley Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah menerima bola hasil kerja sama apik dari Lewis Koumas. Tak lama berselang, Koumas sempat mengira dirinya mencetak gol ketiga Liverpool, tetapi pemain sayap asal Wales itu dinyatakan offside.

Liverpool mendominasi pengujung babak pertama dan harus menyesali peluang Gravenberch yang membentur tiang. Gol ketiga akhirnya tercipta beberapa menit kemudian. Florian Wirtz, yang tampil aktif, memberi umpan kepada Barcola, yang menuntaskannya dari posisi menjanjikan ke sudut kanan bawah gawang.

Liverpool pun menikmati keunggulan luar biasa saat turun minum dan memperlebar skor menjadi 0-4 tak lama setelah laga dilanjutkan. Tsimikas kembali mengirim umpan silang sempurna dari kiri, lalu Frimpong mencetak gol dengan bantuan tiang gawang. Tak lama setelah gol Liverpool itu, gol Koumas kembali dianulir karena offside.

LASK, yang kesulitan memberikan perlawanan di kandang sendiri, mencetak gol hiburan melalui Robert Ljubicic setelah pertandingan berjalan lebih dari satu jam. Sesaat sebelumnya, Van Dijk masuk untuk mengisi lini belakang Liverpool, yang terus melaju dan menyaksikan Barcola melengkapi hattrick-nya di Linz. Frimpong memberikan assist untuk gol tersebut.

Frimpong tampil gemilang. Setelah 72 menit, ia juga memberi umpan kepada Koumas untuk mencetak gol dan mengubah skor menjadi 1-6. Pesta gol benar-benar terjadi di Austria karena Florian Flecker segera membalas untuk LASK. Pemain sayap yang masuk sebagai pengganti itu lantas mencetak gol lagi untuk mengubah skor menjadi 3-6.

Liverpool tidak membiarkan tuan rumah mencetak gol lagi. Tiga poin penting bagi tim asuhan Andoni Iraola, beberapa hari setelah kekalahan telak dari Manchester City dan menjelang laga tandang yang sulit melawan Brentford City.



