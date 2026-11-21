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Kapten Liverpool Virgil van Dijk meminta rekan-rekan setimnya bersiap menghadapi laga berintensitas tinggi saat Manchester United bertandang ke Anfield Minggu ini. Bek asal Belanda itu menyoroti tantangan tersendiri dari tim tamu setelah Mauricio Pochettino ditunjuk sebagai manajer baru mereka.

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Van Dijk menantikan atmosfer Anfield

Setelah Liga Primer jeda selama dua pekan, Liverpool bersiap menghadapi laga besar pada Minggu sore melawan rival sengit mereka, Manchester United. Liverpool bertekad mempertahankan momentum di kompetisi domestik, dan Van Dijk tahu persis apa yang dipertaruhkan dalam laga yang sangat dinantikan ini. Menyadari betul besarnya arti derbi Northwest yang bersejarah ini , bek jangkung asal Belanda itu berharap dukungan suporter Anfield menciptakan atmosfer yang mengintimidasi untuk membantu timnya meraih kemenangan.

"Setelah dua pekan tanpa pertandingan Liga Primer, sulit membayangkan laga yang lebih menarik untuk mengawali kembali kiprah kami," tulis Van Dijk di situs resmi klub. "Beberapa pertandingan paling berkesan yang pernah saya jalani sebagai pemain Liverpool adalah melawan Manchester United, dan saya menantikan lagi atmosfer istimewa di Anfield. Inilah pertandingan yang ingin diikuti semua orang. Saya tidak perlu banyak bicara tentang sejarah dan rivalitas kedua klub. Saya tahu kalian akan sama antusiasnya dengan kami para pemain untuk turun ke lapangan dan bertanding."

Mewaspadai faktor Pochettino

United datang ke Merseyside dengan semangat baru setelah kedatangan Mauricio Pochettino yang menyita perhatian . Mantan pelatih Tottenham dan Chelsea itu telah mengambil alih kendali di Old Trafford, dan Van Dijk meyakini pergantian manajer tersebut membuat Manchester United jauh lebih berbahaya dan sulit diprediksi. Ia mengingatkan bahwa para pemain tim tamu akan bersemangat membuktikan kemampuan mereka kepada pelatih baru dalam laga sebesar ini.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tidak diragukan lagi. Kami tahu kami menghadapi tim dengan manajer baru, tim yang akan sangat termotivasi untuk tampil baik, dan kami harus siap bekerja sangat keras jika ingin meraih hasil yang kami semua inginkan," ujar pemain berusia 35 tahun itu.

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Melanjutkan kemenangan atas Crystal Palace

Liverpool memasuki jeda internasional dalam posisi yang kuat setelah meraih kemenangan 3-1 melalui perjuangan keras di kandang Crystal Palace. Meski penampilan mereka di London Selatan tidak sempurna, Van Dijk sangat bangga dengan ketangguhan tim dalam bertahan. Ia meyakini sisi permainan yang "tidak indah", yakni kemampuan untuk bertahan dalam tekanan dan menjaga pertahanan bersama-sama, akan sangat penting jika Liverpool ingin terus bersaing memperebutkan gelar sepanjang musim dingin.

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"Kami memasuki jeda setelah meraih kemenangan tandang yang bagus dan penting atas Crystal Palace. Saya yakin dalam laga itu kami menunjukkan banyak kualitas dan karakter yang diperlukan jika ingin menjalani musim yang sukses," katanya. "Penampilan kami sama sekali tidak sempurna, tetapi cara kami tetap bersatu, berjuang memperebutkan setiap bola, dan bertahan sebagai satu tim selama lebih dari 90 menit sungguh memuaskan, terutama setelah rangkaian pertandingan yang berat. Itulah standar yang harus kami pertahankan ke depan. Saya sering mengatakannya, tetapi tim terbaik adalah tim yang mampu tampil konsisten dari pekan ke pekan."

Bersiap menghadapi rangkaian laga musim dingin

Laga melawan United menandai awal periode yang sangat berat bagi klub. Mulai sekarang hingga akhir Januari, Liverpool dijadwalkan memainkan sedikitnya 19 pertandingan di empat kompetisi berbeda. Jadwal padat ini akan benar-benar menguji kedalaman skuad, tetapi Van Dijk menegaskan bahwa para pemain siap menghadapi tuntutan fisik dan mental selama periode liburan akhir tahun.

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"Tuntutannya besar, tetapi imbalannya juga besar, dan semua orang di ruang ganti siap menghadapi tantangan ke depan. Namun, yang terpenting, fokus kami sekarang adalah pertandingan Minggu. Kami tahu arti pertandingan ini bagi klub dan bagi kalian semua. Kami tahu betapa bersemangatnya kalian menyambut laga ini, dan saya bisa memastikan bahwa kami juga demikian. Semoga kami bisa memberi kalian semua satu lagi hari yang tak terlupakan."