Virgil van Dijk menundukkan kepala setelah kekalahan telak Liverpool di Piala FA melawan Manchester City

Liverpool gagal lolos ke semifinal Piala FA pada Sabtu lalu akibat kekalahan telak dari Manchester City, sehingga tim asuhan Arne Slot kini hanya bersaing untuk lolos ke Liga Champions musim ini. Kapten Virgil van Dijk mengakui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf.

Tim yang saat ini berada di peringkat kelima Liga Premier sudah tertinggal 2-0 setelah 45 menit pertama, kemudian tim asuhan Pep Guardiola mengakhiri semua keraguan dengan mencetak dua gol lagi tak lama setelah babak kedua dimulai: 4-0.

Van Dijk mengatakan kepada The Times bahwa ia kecewa dengan penampilan timnya dan mengakui kesalahannya. "Kami tidak hanya mengecewakan diri sendiri dan pelatih, tetapi juga para penggemar," kata pemain internasional Belanda itu.

"Cara kami bermain di babak kedua pasti menyakitkan bagi semua orang. Saya ingin meminta maaf atas hal itu," lanjut sang bek, yang kemudian mengungkapkan bahwa musim yang kurang memuaskan ini sangat memberatkan secara mental. "Secara mental, saat ini sangat berat. Secara umum, ini memang musim yang sangat berat," kata Van Dijk.

Liverpool harus bangkit kembali di Liga Champions pekan depan. Namun, juara bertahan ini menghadapi tugas yang sulit. Rabu nanti, The Reds akan bertandang ke markas Paris Saint-Germain.

"Saya menonton sedikit pertandingan kemarin dan ini akan menjadi tugas yang berat. Namun, kami memiliki tanggung jawab, tidak hanya terhadap diri kami sendiri, tetapi terutama terhadap para penggemar," tutup Van Dijk.

Namun, kapten timnas Belanda ini tetap optimis, termasuk terhadap pelatihnya. "Tentu saja dia bertanggung jawab sebagai manajer, tapi kami lah yang berada di lapangan dan harus melakukannya," katanya. "Kualitasnya ada. Saya beruntung bisa bermain untuk Liverpool selama bertahun-tahun dan yang terpenting selalu adalah kebersamaan."

"Saat ini kita tentu saja sedang berada dalam fase transisi, jadi kita harus menemukan kembali rasa kebersamaan itu," pungkasnya.