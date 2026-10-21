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Kapten Liverpool Virgil van Dijk tidak mengelak dari sorotan setelah melakukan sejumlah kesalahan pengambilan keputusan yang tidak biasa dalam kemenangan 4-3 atas Villarreal. Bek timnas Belanda itu menjadi pusat kekacauan pertahanan Liverpool pada babak pertama. Salah arah sundulannya berujung langsung pada gol pembuka Georges Mikautadze saat laga baru berjalan empat menit. Meski Liverpool akhirnya menang, bek tengah itu segera mengakui kesulitannya di media sosial. Ia menyadari penampilannya jauh di bawah standar biasanya pada malam ketika tim tuan rumah harus bangkit dari ketertinggalan dua gol.

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Van Dijk terima kritik setelah tampil buruk di Anfield

"Bukan awal terbaik saya dalam sebuah pertandingan. Saya menerima kritik itu dengan lapang dada," tulis Van Dijk setelah peluit akhir, mengakui penampilannya yang kurang memuaskan di awal laga dan menerima kritik yang tak terelakkan.

Namun, ia ingin mengalihkan perhatian kepada ketangguhan rekan-rekan setimnya, yang bangkit untuk mempertahankan rekor kemenangan 100 persen mereka di fase liga kompetisi tersebut. "Respons luar biasa dari tim, saya sangat bangga akan hal itu," tambahnya, memuji semangat kolektif yang membuat tim asuhan Andoni Iraola bangkit dan meraih tiga poin.

Bek veteran itu juga tak luput dari kritik pers Inggris. Sejumlah media menyoroti perannya dalam keterpurukan tim di awal laga, sementara Van Dijk hanya mendapat nilai 5,5 dalam penilaian pemain versi GOAL.

Di tempat lain, BBC memberinya nilai 5/10, dengan menyoroti awal laga yang goyah dan "kesalahan yang tidak biasa" pada gol pertama. Sementara itu, The Guardian menyebut awal laga yang diwarnai kesalahan Van Dijk sebagai alasan utama Liverpool berada dalam posisi begitu sulit sejak awal pertandingan.

Rating pemain Liverpool: Mac Allister dan Ngumoha yang tampil eksplosif bersinar dalam kemenangan 4-3

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Meski Liverpool sedang membangun momentum nyata musim ini, masalah pertahanan tersebut masih menjadi perhatian sang manajer.

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Walaupun pemain berusia 35 tahun itu menunjukkan peningkatan signifikan pada babak kedua, kebobolan tiga gol di kandang akan menjadi kekhawatiran besar bagi staf pelatih. Liverpool sebagian besar tampil dominan di Eropa musim ini, tetapi mudahnya Villarreal menembus lini belakang mengisyaratkan kurangnya kekompakan yang jarang terlihat sejak Iraola mengambil alih.

Kesediaan sang kapten untuk "menerima kritik dengan lapang dada" menunjukkan kepemimpinannya, tetapi kesalahan-kesalahan yang semakin sering terjadi mulai menarik perhatian yang tidak diinginkan dari para pengamat di seluruh negeri.

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Troy Deeney pertanyakan kecepatan dan kelelahan mental sang kapten

Mantan penyerang Watford, Troy Deeney, yang berbicara sebagai analis untuk CBS Golazo, memberikan penilaian tajam terhadap kondisi fisik dan mental Van Dijk saat ini. Setelah tujuh kali menghadapi pemain asal Belanda itu sepanjang kariernya sebagai pemain, Deeney mengisyaratkan bahwa sang bek mungkin merasakan dampak dari banyaknya pertandingan yang ia jalani di level tertinggi.

"Sepertinya ia kelelahan secara mental," kata Deeney, sebelum menguraikan kesalahan-kesalahan yang membuat Villarreal secara mengejutkan unggul di Anfield. "Ia masih punya kualitas, tetapi kesalahan saat skor 0-1 itu... Itu bukan Virgil van Dijk, biasanya hal seperti itu tidak ada dalam kamusnya."

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Deeney melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa pengambilan keputusan Van Dijk keliru dalam kedua gol awal tersebut. Ia menunjukkan bahwa sang bek salah membaca arah bola pada gol pertama, lalu keluar dari garis pertahanan tanpa alasan jelas pada gol kedua.

"Ia benar-benar salah membacanya dan pada gol kedua yang mereka terima, ia maju tanpa alasan. Ia terlihat frustrasi," ujar mantan penyerang Liga Primer tersebut. Pengamatan ini sejalan dengan penilaian pemain Liverpool yang menggambarkan babak pertama sang kapten sebagai "tidak seperti biasanya dan penuh kesalahan", serta menyoroti celah besar yang ditinggalkan saat Liverpool beralih ke fase bertahan.

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Analisis itu juga menyinggung penurunan yang tak terelakkan pada pemain yang selama lebih dari satu dekade sangat mengandalkan keunggulan fisiknya. Deeney membandingkannya dengan kapten legendaris Chelsea, John Terry. Ia mencatat bahwa meski Terry pada akhirnya kehilangan kecepatannya, ia beradaptasi dengan mengatur pemain-pemain di sekitarnya dengan lebih baik dan memastikan dirinya tidak pernah berada dalam posisi rentan.

"Setiap pesepakbola akan menghadapi momen seperti ini dalam kariernya. Ia tidak pernah menempatkan dirinya dalam bahaya, tetapi itu karena ada Cahill dan Azpilicueta di sampingnya dan ia bisa mengatur semuanya dengan baik. Van Dijk punya kemampuan atletis yang luar biasa, tetapi kecepatannya menurun. Ia juga lebih jarang mengarahkan rekan-rekan setimnya dibandingkan Terry. Lihat betapa mudahnya Liverpool kebobolan," pungkas Deeney.

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Liverpool bangkit dan pertahankan rekor sempurna di Eropa

Meski rapuh di lini pertahanan, ketajaman serangan Liverpool memastikan tim itu tetap menjadi salah satu yang sedang tampil bagus di Eropa. Kebangkitan tersebut dipicu oleh dua gol gemilang Alexis Mac Allister dan kreativitas Rio Ngumoha, yang menyumbang dua assist penting untuk membantu timnya bangkit dari ketertinggalan 2-0.

Kemenangan ini menyusul keberhasilan sebelumnya di Eropa melawan Atletico Madrid dan LASK Linz, yang berarti klub asal Merseyside itu masih memiliki rekor sempurna dalam kiprahnya di kompetisi kontinental sejauh ini.

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Andoni Iraola punya banyak hal untuk dipikirkan sebelum Liverpool kembali berlaga di kompetisi domestik melawan Brighton. Meski kemenangan ini menjaga suasana positif, sang manajer sudah menegaskan pentingnya menjaga para pemainnya tetap membumi selama masa transisi ini.

Baru-baru ini, ia mengingatkan bintang muda yang tengah bersinar, Rio Ngumoha, dengan tegas bahwa perjalanan ke depan tidak akan selalu mulus. Pesan itu juga bisa berlaku bagi para pemain senior di lini belakangnya yang saat ini sedang mengalami penurunan performa.

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Pada akhirnya, kemampuan Van Dijk untuk bangkit pada babak kedua terbukti penting dalam mengamankan hasil tersebut, meski Villarreal mencetak gol ketiga menjelang akhir laga melalui Tani Oluwaseyi sehingga penutup pertandingan berlangsung menegangkan. Pengalaman sang kapten akan sangat penting seiring berjalannya musim, tetapi tekanan terhadapnya semakin besar untuk membuktikan bahwa kesalahan-kesalahan belakangan ini hanyalah masalah sesaat, bukan penurunan permanen.