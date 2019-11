Virgil Van Dijk & Megan Rapinoe Rebut Gelar Pemain Terbaik Goal 50

Virgil van Dijk menjadi bek pertama yang mengklaim penghargaan ini, sementara Megan Rapinoe tampil gemilang di Piala Dunia Wanita.

Virgil van Dijk dan Megan Rapinoe terpilih sebagai pemenang Goal 50 2019.

Van Dijk mengalahkan kapten Lionel Messi dan rekan setimnya di , Mohamed Salah, untuk menjadi bek pertama yang mengklaim penghargaan tahunan ini.

Anugerah ini melengkapi tahun fenomenal untuk Van Dijk, yang memainkan peran kunci dalam keberhasilan The Reds menjuarai Liga Champions. Performa solid palang pintu Belanda itu dalam kemenangan 2-0 atas Hotspur pada laga final di Madrid membuatnya diganjar gelar man of the match.

"Saya sangat bangga ditempatkan di posisi pertama dalam Goal 50 2019," ujar Van Dijk kepada Goal. "Terasa sangat spesial bagi saya untuk diakui sebagai salah satu pemain terhebat dalam dunia sepakbola."

Pesepakbola 28 tahun ini juga membantu negaranya mencapai final , torehan yang mengantarnya mengungguli Messi untuk merengkuh tempat teratas.

Messi yang merupakan kolektor empat titel Goal 50 harus kembali menelan kekecewaan di panggung internasional bersama , dikalahkan Brasil dalam laga semi-final yang sarat kontroversi di Copa America.

Namun, Messi sekali lagi mempersembahkan performa sensasional untuk Barcelona musim lalu, mengepak 51 gol cuma dalam 50 penampilan pada 2018/19, dan finis kedua dalam lis kategori pria.

Produktivitas tinggi Messi toh belum cukup untuk memboyong kembali trofi Liga Champions ke Catalunya. El Barca tereliminasi di empat besar menyusul comeback fantastis Liverpool.

Salah, yang menempati peringkat ketiga di Goal 50 2019, melewatkan kemenangan mencengangkan 4-0 Liverpool atas Barcelona pada leg kedua di Anfield, tetapi ia kembali untuk mencetak gol pembuka nan krusial dalam final di Madrid.

Mengoleksi 22 gol Liga Primer Inggris, Salah berbagi status topskor bersama koleganya di Anfield, Sadio Mane, serta bintang Pierre-Emerick Aubameyang.

Selain bersinar di lini depan Liverpool, Mane menginspirasi langkah timnas menuju final Piala Afrika. Berkat penampilannya tersebut, Mane meraih posisi kelima dalam lis Goal 50.

Cristiano Ronaldo finis satu tingkat di atas Mane seturut kampanye debut gemilang di yang membuatnya meraih mahkota Pemain Terbaik musim lalu.

Sang superstar kemudian membawa Portugal menjuarai edisi pertama Nations League, menaklukkan Belanda yang diperkuat Van Dijk di final.

Di sepakbola wanita, tahun ini menjadi tahunnya Rapinoe, yang mampu mencuat di dalam skuad bertabur bintang Amerika Serikat yang menjadi kampiun Piala Dunia Wanita.

Penyerang berusia 34 tahun itu memborong Bola Emas (pemain terbaik) sekaligus Sepatu Emas (topskor) dalam turnamen di Prancis. Tak heran kalau ia nangkring di puncak rangking Goal 50 wanita.

"Adalah sebuah keistimewaan dapat terpilih di antara sekian banyak pemain hebat dan menerima penghargaan Goal 50 tahun ini," tutur Rapinoe kepada Goal. "Akan tetapi, ini adalah keistimewaan yang hanya bisa terjadi berkat kekuatan dan talenta wanita-wanita lain yang masuk dalam daftar ini bersama saya."

Bek kanan Lucy Bronze juga melakoni 2019 yang sensaional, memborong trebe dengan Olympique sebelum meraih Bola Perak Piala Dunia untuk peran pentingnya mengantar timnas Inggris finis keempat.

Sam Kerr, pemenang Goal 50 2018, kali ini mengklaim posisi ketiga setelah kembali tampil produktif dan finis sebagai topskor di NWSL (liga wanita AS) maupun W-League (liga wanita ) - dan memborong empat gol dalam kemenangan Australia 4-1 atas Jamaika di Piala Dunia.

Peringkat keempat menjadi milik Ada Hegerberg, yang mengantar Lyon menyabet trigelar dengan koleksi 29 gol dalam 32 penampilan di semua kompetisi, sementara juara Goal 50 2017 Pernille Harder berada di posisi kelima setelah mengklaim dua gelar domestik bersama Wolsfburg dan menjadi topskor di Liga Champions.

Kendati demikian, Rapinoe adalah kandidat yang paling layak untuk merebut status nomor satu di kategori wanita dan, seperti halnya Van Dijk, berhak merayakan prestasi fenomenal pada 2019 yang pastinya jadi momen terbaik mereka sejauh ini.

Lihat daftar lengkap pemain yang masuk Goal 50 di sini!

Goal 50 adalah penghargaan tahunan yang mengetengahkan 50 pemain terbaik dunia pria dan wanita.

Kedua kategori masing-masing berisi 25 pemain terbaik yang urutannya dibuat berdasarkan pencapaian tahun sebelumnya.

Chief editor dan koresponden dari 42 edisi Goal di seluruh dunia memberikan vote berdasarkan konsistensi masing-masing kandidat, performa dalam laga besar, warisan terhadap permainan dan kesuksesan mereka di tingkat klub maupun tim nasional.